Золотые пряжки и кожаная посуда - раскопали захоронение периода Римской империи

Фото: Archeologický ústav AV ČR / H. Březinová, R. Černochová

В городе Градец-Краловое в Чехии нашли захоронение V в - периода Римской империи.

Археологи обнаружили 5 могил. 4 из них ограбили. В уцелевшей нашли захоронение женщины, сообщает Message to eagle.

В ее погребальной камере нашли 4 золотых и серебряных пряжки, украшенную золотом шляпу, стеклянные бусины, железный нож, костяной гребень, большие куски ткани и кожаную и керамическую посуду.

Кости мужчин и женщин в возрасте от 16 до 55 лет нашли в поврежденных захоронениях. Там обнаружили короткий меч, ножи, стеклянные и янтарные бусы, металлические ремни, обувь и гребни из оленьих рогов.

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Ученые проведут радиоуглеродное датирование костей, которое позволит установить время захоронения. Анализ соотношения изотопов углерода и азота покажет, чем древние люди питались.

В Чехии, в районе Есенице, собиратель грибов случайно обнаружил меч бронзового века, которому 3,3 тыс. лет. Мужчина увидел клинок между камней. О находке сообщил археологам. Они установили возраст меча и были удивлены.