Золотой перстень, статуэтки богов и крестики - раскопали храм загадочной цивилизации

Археологи обнаружили руины христианской церкви IV в. в древнем городе Бета-Самат, Эфиопия. Когда-то город принадлежал цивилизации Аксумитов.

Примерно в это время христианство стало официальной религией их империи, сообщает Урядовий Кур'єр.

"Ранние базилики в Эфиопии были ключевыми местами христианского поклонения, а местность в Бета-Самат является одной из первых в Аксумитском царстве. Ее построили после того, как царь Эзана принял христианство в середине четвертого века нашей эры", - говорят исследователи.

В базилике и вокруг нее обнаружили статуэтки животных, кресты, печати, которые, вероятно, использовались для торговли и управления. Также нашли и золотой перстень римского образца.

Город был построен примерно в 750 году до н.э. Бета-Самат на местном языке означает "дом аудитории", что может указывать на его роль как важного древнего административного центра.

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