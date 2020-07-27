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вторник, 28 июля 2020 08:20

Золотая лихорадка привлекла дизертиров и преступников

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Золотая лихорадка привлекла дизертиров и преступников
Золото в Монтане было высшей пробы и хорошего качества. фото www.legendsofamerica.com

В американском штате Монтана 28 июля 1862-го началась золотая лихорадка. Старатели на берегу реки нашли золотые самородки высокого качества.

В США было несколько "золотых лихорадок" - когда на место золотых залежей со всего мира съезжались старатели на поиски драгоценного металла. Золото находили по всем штатам страны. Большинство золотых районов в штате Монтана находится в западной части штата, у границы штата Айдахо.

Первые открытия золота в штате были у городка Банак и реки Крик Крик. После этого в штат начали съезжаться старатели. Быстро построили горный лагерь. Большинство золотоискателей жили в палатках, пещерах, землянках, домах и вагонах. Ранние поселенцы приезжали фургонами, лошадьми, пароходом. К Банаку бросились дезертиры, преступники, воры, бизнесмены. Регион стал опасным.

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Дорога между Банаком и Вирджинией стала чрезвычайно опасной для проезда. Банды за месяц убивали и грабили до сотни старателей. К месторождений добирался каждый третий - остальные возвращались или погибали, умирали от истощения и цинги. Золото находил каждый десятый из пришельцев. Из них разбогатеть на находках удавалось половине. Золото находили до 1870-го. Впоследствии драгоценный металл остался только глубоко под землей.

Президент США Джеймс Полк в обращении к Конгрессу 5 декабря 1848 подтвердил открытие золота в Калифорнии. Это стало началом "калифорнийской лихорадка" - со всего мира сюда съезжались старатели на поиски драгоценного металла. Они вытесняли и убивали коренных жителей - индейцев.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
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