Злоупотребляла властью - уволили первую женщину, которая возглавляла правительство

Первую в истории женщину премьер-министра признали виновной в злоупотреблении властью Фото: wikipedia.org

Первой в истории женщиной премьер-министром стала Сиримаво Бандаранаике. Ее избрали председателем правительства Шри-Ланки 20 июля 1960 года.

Политик проводила прогрессивные экономические реформы и развивала школьное образование. Под ее руководством в 1972 приняли новую Конституцию, по которой Шри-Ланка становилась независимым государством в составе Британского содружества наций. Добилась вывода всех британских военных из страны.

Несмотря на положительные достижения ее правления, страна сильно пострадала от нефтяного кризиса. Сиримаво обвинили в незаконном обогащении за национализацию иностранных нефтяных компаний. Женщина действительно жила в роскоши, что не соответствовало материальному положению народа острова.

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В 1980-м Верховный суд Цейлона признал ее виновной в злоупотреблении властью. Женщину лишили депутатского мандата и права заниматься политической деятельностью на 7 лет. За 6 лет ее реабилитировали. В 1994-м снова возглавила правительство страны. В премьерском кресле продержалась до 2000-го. Таким образом она стала не только первой женщиной премьер-министром, но и старейшей в мире женщиной-политиком.

64-летняя Мейра Кумар возглавила парламент Индии. Она принадлежит к самой низкой касте неприкосновенных, или далитов. Мейра является членом правящей партии "Индийский национальный конгресс". На протяжении многих лет работала в министерстве иностранных дел, а также послом Индии за рубежом. — Чтобы достичь всего этого, мне пришлось работать значительно больше людей благородного происхождения. — говорит Мейра. К неприкосновенным принадлежат самые бедные граждане. Обычно они выполняют грязную работу, работают прачками и уборщиками. Согласно индуистскому учению, их не пускают в храмы и не разрешают пользоваться определенными общественными местами и услугами.