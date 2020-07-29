Зерно с Украины начали отправлять в Россию

В 1921-1923 годах в Украине был голод. Фото: "Історична правда"

29 июля 1921 политбюро центрального комитета КП(б)У направило в ЦК РКП(б) телефонограмму, в которой обязывалось собрать в Украине 100 млн пудов продналога урожая 1921 года. Эта политика вызвала голод 1921-1923 годов.

Перед этим в стране были засухи и неурожая. Бурлила эпидемия тифа. Коммунистические преобразования хозяйства вызвали коллапс экономики. Начался голод в Поволжье.

"Сбор урожая. В Киев поступают сообщения об интенсивном сборе по всему Правобережью нового урожая. Полевые работы везде в полном разгаре, во многих местах они уже заканчиваются. В целом ряде уездов Киевщины, Волыни и Подолья началось поступление продналога. Известия о голоде дошли до самых отдаленных сел, и крестьянство живо откликается на беду, отдавая налог без всякой задержки", - сообщало советское телеграфное агентство Украины в 1921 году.

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На самом деле, зерно у крестьян продолжали изымать принудительно. Его передавали в Россию. Другие страны также помогали только Поволжью, о котором было много информации.

"В Украине около 7 млн человек умирают от голода во всем страшном смысле этих слов", - писал представитель вспомогательной организации Нансена капитан Видкун Квислинг в феврале 1922 года.

Голодомор, который украинцы пережили в 1932-1933 годах, будет иметь влияние еще на несколько поколений людей. Так считает историк Андрей Козицкий. "Может только показаться, что Голодомор не влияет на тех людей, живущих сейчас, но то, что осталось в генах, повлияет еще на несколько поколений людей. Многие приписывают украинцам не слишком хорошие черты характера. Они появились именно в 1932 -1933 годах. Чтобы их исправить и иметь лучшую жизнь в будущем, люди должны начать объективно смотреть на прошлое, признавать свои недостатки и ошибки", - сказал он корреспонденту Gazeta.ua во время заседания Наблюдательного Совета по строительству второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", которое состоялось 18 ноября во митрополичьих палатах Национального заповедника "София Киевская".