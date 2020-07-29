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среда, 29 июля 2020 12:28

Зерно из Украины начали отправлять в Россию

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Зерно из Украины начали отправлять в Россию
В 1921-1923 годах в Украине был голод. Фото: "Історична правда"

29 июля 1921 года политбюро центрального комитета КП(б)У направило в ЦК РКП(б) телефонограмму, в которой обязывалось собрать в Украине 100 млн пудов продналога урожая 1921 года. Эта политика вызвала голод 1921-1923 годов.

Перед этим в стране были засухи и неурожаи. Бурлила эпидемия тифа. Коммунистические преобразования хозяйства вызвали коллапс экономики. Начался голод в Поволжье.

"Сбор урожая. В Киев поступают сообщения об интенсивном сборе по всему Правобережью нового урожая. Полевые работы везде в полном разгаре, во многих местах они уже заканчиваются. В целом ряде уездов Киевщины, Волыни и Подолья началось поступление продналога. Известия о голоде дошли до самых отдаленных сел, и крестьянство живо откликается на беду, отдавая налог без всякой задержки", - сообщало советское телеграфное агентство Украины в 1921 году.

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На самом деле зерно у крестьян продолжали изымать принудительно. Его передавали в Россию. Другие страны также помогали только Поволжью, о котором было много информации.

"В Украине около 7 млн человек умирают от голода во всем страшном смысле этих слов", - писал представитель организации Нансена капитан Видкун Квислинг в феврале 1922 года.

Голодомор, который украинцы пережили в 1932-1933 годах, будет иметь влияние еще на несколько поколений людей. Так считает историк Андрей Козицкий. "Может только показаться, что Голодомор не влияет на людей, живущих сейчас, но то, что осталось в генах, повлияет еще на несколько поколений людей. Многие приписывают украинцам не слишком хорошие черты характера. Они появились именно в 1932-1933 годах. Чтобы их исправить и иметь лучшую жизнь в будущем, люди должны начать объективно смотреть на прошлое, признавать свои недостатки и ошибки", - сказал он корреспонденту Gazeta.ua во время заседания Наблюдательного Совета по строительству второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", которое состоялось 18 ноября в Митрополичьих палатах Национального заповедника "София Киевская".

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Дата
29
июля

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