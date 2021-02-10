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четверг, 11 февраля 2021 08:20

Женщина впервые возглавила политическую партию

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Женщина впервые возглавила политическую партию
Маргарет Тэтчер называли выдающимся лидером Великобритании мирного времени. фото ВВС

Маргарет Тэтчер избрали лидером Консервативной партии Великобритании 11 февраля 1975-го. Впервые в британской истории женщина возглавила политическую партию.

Маргарет Робертс в историю она вошла под фамилией своего мужа Дениса Тэтчера. В 1950 году 25-летняя Маргарет закончила Оксфордский университет. Вышла замуж за предпринимателя Дениса Тэтчера. Получила свидетельство адвоката, активно занималась политической деятельностью. В 1959 году она избрана депутатом Палаты общин. В 1970-1974-х Маргарет Тэтчер была Министром образования и науки в кабинете Эдварда Гита. Стала лидером Консервативной партии.

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Она стала премьер-министром Великобритании в 1979 году. Правительство под ее руководством приватизировал несколько отраслей промышленности и противостоял забастовкам горных профсоюзов. Она осуждала гонку вооружений, за что в публикации советской газеты "Красная звезда" Маргарет Тэтчер назвали "Железной леди".

Возглавляла правительство по 1990 год. Ее политика была направлена ​​на ограничение влияния профсоюзов, сокращение социальных расходов и поощрения приватизации в некоторых отраслях экономики. Критики подобных реформ считали их губительными для Великобритании.

Политика Тэтчер привела к росту экономики и выхода страны из экономического кризиса.

Умерла 8 апреля 2013 от инсульта.

К коронации будущей королевы Елизаветы II вся Великобритания готовилась почти год. 2 июня 1953 27-летняя принцесса Елизавета взошла на трон.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
11
февраля

Женщина впервые возглавила политическую партию

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