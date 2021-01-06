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среда, 06 января 2021 13:15

Женщина в своем саду нашла камень стоимостью $20 тыс.

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Женщина в своем саду нашла камень стоимостью $20 тыс.
Древнюю мраморную плиту использовали как подставку для ног в течение 10 лет Фото: Woolley and Wallis

Женщина из Великобритании обнаружила в своему саду редкую 1900-летнюю мраморную плиту с древнеримской гравюрой и надписями.

По ее словам, камень длиной 63 см нашла еще 20 лет назад в саду камней поселка Уайтпэрише, что на юге страны. В течение 10 лет использовала его как подставку, чтобы было легче запрыгивать на лошадей. Позже заинтересовалась рисунком лаврового венка, который "выглянул" из под грязи, сообщает Live Science.

Женщина пригласила специалиста, который и исследовал находку. На ней написано: "Народ (и) Юноши (чествуют) Деметриоса (сына) Метродороса (сына) Леукиоса".

Предполагают, что плиту изготовили древние мастера Греции или Малой Азии, но в Англию попала около 300 лет назад. Тогда богатые аристократы ездили по миру и знакомились с классической культурой, коллекционировали древние предметы. Вероятно, один из таких и привез плиту на родину. Впрочем, как предмет попал в сад, пока что остается загадкой.

Первоначальную стоимость древней плиты аукционный дом Woolley and Wallis оценил в $20,4 тыс. Ее выставят на продажу весной этого года.

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Аукционный дом Sotheby`s выставил на продажу копию театрального занавеса "Парнас" польского художника Генрика Семирадского. Она же более 100 лет украшает Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой.

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