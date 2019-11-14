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четверг, 14 ноября 2019 10:57

Женщина подарила храму чудодейственную икону

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Женщина подарила храму чудодейственную икону
Чудодейственную икону Божьей Матери перенесли из замка Гойских в Почаевскую лавру Фото: wikimedia

Украинский помещица Анна Гойская из рода Козинских 14 ноября 1597-го подписала грамоту о создании мужского монастыря в Почаеве. Подарила лавре чудотворную икону Божьей Матери.

Ее в свою очередь, по народным легендам, получила от греческого митрополита Неофита. Тот путешествовал Волынью и собирал средства на духовные потребности. Мужчина остановился в замке Анны, где пробыл несколько дней. За это время шляхтичка собрала большое пожертвование, за что благодарный священник благословил ее и оставил подарок.

Позже слуги сообщали Анне, что от иконы идет сияние, которое и она увидела собственными глазами. Больные люди, которые молились около нее начали исцеляться. Прозрел и родной брат Анны шляхтич Филипп, который был слепым от рождения. Тогда женщина решила не держать дома такой дар, а хотела передать в храм в Почаеве, чтобы помогал всем нуждающимся.

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В тот день, 14 ноября, Анна Гойская стала первой известной основательницей монастыря. На торжествах присутствовали Луцкий епископ и многие монахи из Волыни. Кроме иконы, она подарила лавре большие земельные имения и обещала ежегодно подносить ей дары.

По легенде Почаевскую лавру основали монахи Киево-Печерского монастыря, бежавшие от нападения татар на Киев в 1240-м. Но первые письменные упоминания о нем датируются 1527 годом. Монастырь стал мощным оплотом в борьбе с польским окатоличиванием. С 1713 до 1832 года принадлежал к греко-католической церкви, к Ордену Святого Василия Великого. Тогда его расстроили более всего.

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Дата
14
ноября

Женщина подарила храму чудодейственную икону

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