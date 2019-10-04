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пятница, 04 октября 2019 13:14

Женщин насиловали мертвыми - нашли захоронение жертв НКВД

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Женщин насиловали мертвыми - нашли захоронение жертв НКВД
В Дубно обнаружили захоронение казненных людей. Фото: "Цензор"

В Дубно Ровенской области изучили останки жертв НКВД, которых нашли на территории военной части.

Благодаря документам историки установили, что убитые являются украинцами и немцами. Детей среди них нет, сообщает "Радио Трек".

"Нам удалось установить некоторые имена и фамилии. Пока мы не можем их называть, ведь до 8 октября продолжаются некоторые экспертизы. Раскопками занимались историки мемориально-поискового центра "Доля", как только они предоставят все документы - мы расскажем детали. Сейчас только могу подтвердить, что во вторник, 8 октября, в 11 часов на Семидубском кладбище состоится траурное мероприятие "Коли ви вмирали вам дзвони не грали", где будет и митинг-реквием и поминальная служба. Каждые остатки будут в отдельной могиле, то есть будет 29 гробов", - сообщила начальник отдел по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Дубенского городского совета Эрна Шевчук.

Разыскали немецкий документ за 1 июля 1941 года "Расстрел комиссаров НКВД и партийных функционеров, а также доклад о расстреле органами НКВД 400 этнических немцев и украинцев в тюрьме г. Дубно".

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"Следует особо отметить, что удалось установить следы изнасилования по меньшей мере в одной заключенной женского пола, среди других девяти изнасилованных женщин, которая была изнасилована, уже будучи расстрелянной. Об этом свидетельствует то, что нижняя часть живота у женщины была обнажена, одежда была задрана вверх, ноги раздвинуты под углом, характерным для совершения полового акта, а во влагалище были найдены следы спермы. О том, что женщину изнасиловали уже после расстрела, свидетельствует положение ног - если бы ее расстреляли после полового акта, то ноги бы приняли совсем другое положение, характерные для смертельной агонии", - пишут немцы.

Останки перезахоронят 8 октября.

Скелеты репрессированных обнаружили в Дубно Ровенской области. Тела раскопали во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы, сообщает сообщество "Типове Дубно" в Facebook.

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Дата
04
октября

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