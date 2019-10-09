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пятница, 11 октября 2019 08:20

Землетрясение разрушило замок крестоносцев и их церковь

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Землетрясение разрушило замок крестоносцев и их церковь
Крепость в Алеппо устояла после землетрясения. Фото: https://www.alaraby.co.uk

В Алеппо 11 октября 1138 года произошло одно из самых мощных землетрясений, известных человечеству - четвертый по количеству жертв. 230000 человек погибли в сирийском городе во время землетрясения.

Город Алеппо расположен вдоль северной части системы геологических разломов. И дату, и примерное количество жертв подал дамасский хроникер Ибн-аль-Каланиси. Толчки разрушили замок крестоносцев и их церковь у города Гарем. Жители Алеппо были предупреждены "вступительными" толчками и перед основным землетрясением успели выбежать из города. Стены города рухнули, как и стены восточного и западного замков. Многие дома были разрушены.

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В районе Мертвого моря сильно трясло еще девять месяцев. Землетрясение охватило территорию современных Сирии, Турции, Ирана, Азербайджана. Землетрясение было началом первого из двух последовательных проявлений сейсмической активности в регионе: с октября 1138 до июня 1139 и гораздо более интенсивной серии с сентября 1156 до мая 1159.

После землетрясения населения Алеппо востановилось лишь в начале XIX века, когда в городе вновь было зафиксировано 200 000 жителей.

На северо-западе Армении 7 декабря 1988 года произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Полностью разрушены город Спитак и 58 сел. Город был разрушен за 30 секунд. Подземные толчки ощущались в Ереване и Тбилиси.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
11
октября

Землетрясение разрушило замок крестоносцев и их церковь

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