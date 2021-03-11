Землетрясение разрушило столицу

В Венесуэле 12-го марта 1812-го произошло землетрясение. Больше всего пострадала столица Каракас.
Землетрясение в Венесуэле мощностью 7 баллов по шкале Рихтера произошло на праздник Чистого четверга. Бурлила война за независимость Венесуэлы. Действующая власть объяснили это божественным наказанием за восстание против испанской короны. Архиепископ Каракаса сказал, что местные заслужили эту беду. Землетрясение состояло из двух сейсмических толчков, произошедших в течение 30 мин. Первый разрушил Каракас, а второй Мерида - соседний город. Реки изменили свое русло, образовалось новое озеро.
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Погибли от 15 до 20 тыс. человек. Через полчаса разгула стихии в столице разрушились почти все здания. Многие жители прятались в церквях и умерли их завалами. Начали говорить о переносе столицы в другой город. Первую международную помощь предоставили власти США. Причалили пять кораблей, нагруженных мукой. До 1830-го Каракас отстроили - и он остается столицей до сих пор.
Крупнейшая в истории лавин катастрофа произошла 10 января 1962-го. Обвал снежного потока в Перу причиной смерти более 4 тыс. Человек. Гора Уаскаран - самая высокая вершина Анд в Перу и четвёртый по высоте в Южной Америке. Ее высота превышает 6700 м.
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