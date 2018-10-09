Землетрясение разрушило самую большую больницу: погибли почти все медики города

Мощное землетрясение в Алжире. Фото: http://www.alansaar.net

Мощное землетрясение почти разрушило город Алжир в Африке 10 октября 1980 года. 145 тыс. жителей остались без крыши над головой.

Алжир - одна из стран на Африканском континенте, на территории которой землетрясения происходят довольно часто. Первое землетрясение, о котором сохранились сведения, произошло в Алжире в 1716 году. Оно полностью разрушило город Блида. Согласно документам того времени, бедствие унесло жизни 20 тыс. человек.

10 октября 1980 в 12:30 жители города почувствовали сильные колебания почвы, что вызвало у них удивление. Сейсмографы в различных частях страны не врали: сила толчка составила 7,3 балла по шкале Рихтера. По городу прокатилась волна разрушений. Через три часа, когда службы спасения и горожане были заняты разбором завалов, случился еще один толчок силой 6,3 балла.

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В центральной части города обрушились сотни зданий, погибли более две тысячи человек. В результате предварительных подсчетов объявили о 20 тыс. погибших, что было, конечно, преувеличением. В близлежащих городах около тысячи погибших. Подземный толчок разрушил здание главной городской больницы, что стало еще одним препятствием для оказания своевременной помощи пострадавшим. Основная часть персонала медицинских центров погибла во время трагедии.

145 тыс. человек остались без крыши над головой, основную часть из них составляли городские жители.

Алжир восстановили, но очередное мощное землетрясение произошло в 2003 году. Погибло 2250 человек, раненых было более 10 тыс..

Землетрясение магнитудой 9,5 баллов произошло 22 мая 1960 в Чили. Стихия унесла жизни 1716 человек и еще 2 млн человек остались без крыши над головой. Вызванное землетрясением цунами накрыло берега Гавайев, Японии и Филиппин, что стало причиной гибели людей. Волна дошла до побережья США, где были различные разрушения, но без жертв.