Землетрясение разрушило самую большую больницу: погибли почти все медики города

 
Ексклюзивы
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 909
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1305
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 360
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1017
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 1926
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 360
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 2556
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9099
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3366
Фото
Все фото
11
21
9
6
10
Как жил украинский город во время Первой мировой войны - подборка фото
Как жил украинский город во время Первой мировой войны - подборка фото
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Известных украинцев расстреляли в российском лагере
Известных украинцев расстреляли в российском лагере
Показали воинственных армянских женщин, боровшихся с турками
Показали воинственных армянских женщин, боровшихся с турками
 На самокате и с сигарой - каким видели современники Че Гевару
 На самокате и с сигарой - каким видели современники Че Гевару
Видео
Все видео
Показали цветное видео кровавой битвы Первой мировой
Показали цветное видео кровавой битвы Первой мировой
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Легенда рок-музыки играл на гитаре зубами
Легенда рок-музыки играл на гитаре зубами
Нашли икону, которую реставрировал Шевченко
Нашли икону, которую реставрировал Шевченко
Археологи создали фильм о затонувших кораблях на Днепре
Археологи создали фильм о затонувших кораблях на Днепре
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 918
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 1926
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 783
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1422
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5445
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1251
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 08:20

Землетрясение разрушило самую большую больницу: погибли почти все медики города

  Комментировать
Землетрясение разрушило самую большую больницу: погибли почти все медики города
Мощное землетрясение в Алжире. Фото: http://www.alansaar.net

Мощное землетрясение почти разрушило город Алжир в Африке 10 октября 1980 года. 145 тыс. жителей остались без крыши над головой.

Алжир - одна из стран на Африканском континенте, на территории которой землетрясения происходят довольно часто. Первое землетрясение, о котором сохранились сведения, произошло в Алжире в 1716 году. Оно полностью разрушило город Блида. Согласно документам того времени, бедствие унесло жизни 20 тыс. человек.

10 октября 1980 в 12:30 жители города почувствовали сильные колебания почвы, что вызвало у них удивление. Сейсмографы в различных частях страны не врали: сила толчка составила 7,3 балла по шкале Рихтера. По городу прокатилась волна разрушений. Через три часа, когда службы спасения и горожане были заняты разбором завалов, случился еще один толчок силой 6,3 балла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Землетрясение и цунами разрушили популярные курортные острова

В центральной части города обрушились сотни зданий, погибли более две тысячи человек. В результате предварительных подсчетов объявили о 20 тыс. погибших, что было, конечно, преувеличением. В близлежащих городах около тысячи погибших. Подземный толчок разрушил здание главной городской больницы, что стало еще одним препятствием для оказания своевременной помощи пострадавшим. Основная часть персонала медицинских центров погибла во время трагедии.

145 тыс. человек остались без крыши над головой, основную часть из них составляли городские жители.

Алжир восстановили, но очередное мощное землетрясение произошло в 2003 году. Погибло 2250 человек, раненых было более 10 тыс..

Землетрясение магнитудой 9,5 баллов произошло 22 мая 1960 в Чили. Стихия унесла жизни 1716 человек и еще 2 млн человек остались без крыши над головой. Вызванное землетрясением цунами накрыло берега Гавайев, Японии и Филиппин, что стало причиной гибели людей. Волна дошла до побережья США, где были различные разрушения, но без жертв.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Землетрясение разрушило самую большую больницу: погибли почти все медики города». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Землетрясение разрушило самую большую больницу: погибли почти все медики города

Самое читаемое
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 81455
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 58960
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 52866
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 52131
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 Просмотров: 37990
История
Как жил украинский город во время Первой мировой войны - подборка фото
Как жил украинский город во время Первой мировой войны - подборка фото
11
 Просмотров: 2961
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 81428
Известных украинцев расстреляли в российском лагере
Известных украинцев расстреляли в российском лагере
9
 1 Просмотров: 1737
Нашли 100-летний рисунок, где показано отношения Украины и России
Нашли 100-летний рисунок, где показано отношения Украины и России Просмотров: 20583
Показали воинственных армянских женщин, боровшихся с турками
Показали воинственных армянских женщин, боровшихся с турками
6
 Просмотров: 3240
Больше всего комментируют
28
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
6
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
6
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
4
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 606
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua