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воскресенье, 11 августа 2019 08:20

Zatemnennya sontsya spivpalo z avtohonkamy Tysyachi kyyan sposterihaly zatemnennya iz spetsialʹnymy okulyaramy . Pid chas sonyachnoho zatemnennya, shchob ne nashkodyty ocham, fakhivtsi rekomenduyutʹ korystuvatysya okulyaramy z metalizovanym pokryttyam, ne pronyknym dlya infrachervonoho vyprominyuvannya. Takozh mozhna vykorystovuvaty zakopchene sklo abo zasvichenu i potim proyavlenu fotoplivku. Moreplavetsʹ i pershovidkryvach Khrystofor Kolumb vyrishyv zalyakaty indiantsiv, vykorystovuyuchy znannya astronomiyi. Vin vyyavyv, shcho v nich na 1 bereznya 1504 roku vidbudetʹsya povne misyachne zatemnennya. Kolumb povidomyv vozhdyam indiantsiv, shcho yoho bohy obureni povedinkoyu i nezabarom prodemonstruyutʹ tse. Indiantsi v zhakhu staly prosyty vybachennya. Показати більше 700/5000 Затмение солнца совпало с автогонками

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Zatemnennya sontsya spivpalo z avtohonkamy Tysyachi kyyan sposterihaly zatemnennya iz spetsialʹnymy okulyaramy . Pid chas sonyachnoho zatemnennya, shchob ne nashkodyty ocham, fakhivtsi rekomenduyutʹ korystuvatysya okulyaramy z metalizovanym pokryttyam, ne pronyknym dlya infrachervonoho vyprominyuvannya. Takozh mozhna vykorystovuvaty zakopchene sklo abo zasvichenu i potim proyavlenu fotoplivku. Moreplavetsʹ i pershovidkryvach Khrystofor Kolumb vyrishyv zalyakaty indiantsiv, vykorystovuyuchy znannya astronomiyi. Vin vyyavyv, shcho v nich na 1 bereznya 1504 roku vidbudetʹsya povne misyachne zatemnennya. Kolumb povidomyv vozhdyam indiantsiv, shcho yoho bohy obureni povedinkoyu i nezabarom prodemonstruyutʹ tse. Indiantsi v zhakhu staly prosyty vybachennya. Показати більше 700/5000 Затмение солнца совпало с автогонками
Затмение 1999 астрологи назвали последним полным затемнением 19 века. Фото: https://www.volynnews.co

143 минуты продолжалось солнечное затмение в Европе, Иране, Афганистане и Индии 11 августа 1999 года. Максимальная ширина тени составила 112 км.

Затмение Солнца происходит, когда Луна находится между Солнцем и Землей и тем самым затмевает солнечный свет. В течение года происходит (в каком-то месте земного шара) как минимум два затмения Солнца, но не более пяти. Например, в 1993 году произошло два затмения, а в 1935 - пять.

Древние люди считали, что солнечное затмение действует столько лет, сколько минут оно продолжается. Для лунного затмения минута равна месяцу. Когда в год приходится 4-5 солнечных затмений, происходят важные изменения в судьбах целых народов.

Астрологи затмение 1999 года назвали последним полным затемнением 19 века. В Европе такое явление, когда тень Луны полностью закрывает солнце, наблюдают в среднем раз в 370 лет.

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Лучше всего затмение было видно в столице Румынии Бухаресте - там оно было стопроцентное. В Венгрии затмение совпало с проведением Гран-при Формулы-1. В Украине затмение было частичным, в Крыму тень луны закрыла солнце на 94%.

На Киевском Крещатике тысячи киевлян наблюдали затмение со специальными очками. Во время солнечного затмения, чтобы не навредить глазам, специалисты рекомендуют пользоваться очками с металлизированным покрытием, не пропускающие для инфракрасного излучения. Также можно использовать закопченное стекло или зажженную и затем проявленную фотопленку.

Мореплаватель и первооткрыватель Христофор Колумб решил запугать индейцев, используя знания астрономии. Он обнаружил, что в ночь на 1 марта 1504 произойдет полное лунное затмение. Колумб сообщил вождям индейцев, что его боги возмущены их поведением и вскоре продемонстрируют это. Индейцы в ужасе стали просить прощения.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
11
августа

Zatemnennya sontsya spivpalo z avtohonkamy Tysyachi kyyan sposterihaly zatemnennya iz spetsialʹnymy okulyaramy . Pid chas sonyachnoho zatemnennya, shchob ne nashkodyty ocham, fakhivtsi rekomenduyutʹ korystuvatysya okulyaramy z metalizovanym pokryttyam, ne pronyknym dlya infrachervonoho vyprominyuvannya. Takozh mozhna vykorystovuvaty zakopchene sklo abo zasvichenu i potim proyavlenu fotoplivku. Moreplavetsʹ i pershovidkryvach Khrystofor Kolumb vyrishyv zalyakaty indiantsiv, vykorystovuyuchy znannya astronomiyi. Vin vyyavyv, shcho v nich na 1 bereznya 1504 roku vidbudetʹsya povne misyachne zatemnennya. Kolumb povidomyv vozhdyam indiantsiv, shcho yoho bohy obureni povedinkoyu i nezabarom prodemonstruyutʹ tse. Indiantsi v zhakhu staly prosyty vybachennya. Показати більше 700/5000 Затмение солнца совпало с автогонками

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