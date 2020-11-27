Заставили воспринимать убийство на логический и неизбежный шаг - историк о подготовке большевиков к Голодомору-геноциду

Автор: Валерий Шмаков "В начале 1930-х все украинцы выглядели в глазах сталинской пропаганды как потенциально подозрительные" - историк Андрей Козицкий.

Все случаи геноцида в ХХ века, которые признали на международном уровне, имеют общие черты.

"Это многослойное историческое явление нельзя сводить только к физическому истреблению крупных человеческих групп. Геноцид готовят задолго до того, как начнут убивать. Начинается с появления идеологии, которая определяет назначенную на уничтожение группу, маргинализирует ее, легитимизирует поведение организаторов геноцида. В Украине с момента установление советской власти в 1920-1921 годах травили "петлюровцев". Впоследствии "кулаков" и "вредителей". в начале 1930-х все украинцы выглядели в глазах сталинской пропаганды как потенциально подозрительные", - рассказал историк Андрей Козицкий.

Американская социолог Хелен Фейн назвала это процессом "виктимизации". Это сознательное формирование социальных условий, которые блокируют сочувствие к представителям определенной группы. Убийства таким образом представляют как логический и неизбежный шаг.

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"В Голодомор нередки были заявления большевистских лидеров, что это "война против кулаков". Так называли практически всех украинцев. Они якобы сами виноваты, что умирают. Особливость Голодомора в том, что украинцы - самый большой народ, который хотели уничтожить в ХХ веке. На территориях, где он состоялся, жили более 25,5 миллиона украинцев. Они составляли почти 80 процентов жителей УССР. На территориях, где истребляли армян, их было 39 процентов. Евреи, тутси или цыгане - до 10 процентов населения регионов, где был геноцид", - сообщил Козицкий.

Полное интервью с Андреем Козицким читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.

В Киеве презентовали краудфандинговую платформу "Зерна правды". Средства будут собирать для создания и воплощения проекта основной экспозиции Музея Голодомора.