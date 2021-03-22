Запустили первый пассажирский лифт

Элайша Грейвз Отис провел публичные испытания пассажирского лифта в универмаге 1857-го. Фото: https://historia.nationalgeographic.com.es

В США 23 марта 1857-го установили в универмаге первый в мире лифт. Его изобрел американский механик.

Американский механик-конструктор Элиша Грейвз Отис 1853-го основывал в Нью-Йорке компанию Otis Elevator Company. Компания занималась разработкой и изготовлением подъемно-транспортного оборудования. Но продукция компании не пользовалась спросом: люди боялись использовать лифты. Тогда изобретатель поразил публику демонстрацией устройства безопасности на выставке в Нью-Йорке.

Отис стоял на загруженной открытой платформе подъемника. Его помощник топором перерубил канат, которую удерживал. При этом платформа оставалась на месте и не падала в шахту благодаря конструкции. На следующий день все газеты писали о ловкий рекламный трюк. На фирму Отиса посыпались заказы.

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Первый пассажирский лифт-подиймач установили в Нью-Йорке в 5-этажном универмаге Эдера Гогвуда на Бродвее. Он двигался со скоростью 20 см / с, установление обошлось в $300. Перед тем он устроил презентацию на выставке достижений науки и техники. Нагрузил на платформу бочки, сейфы, стал между ними. Когда поднялся на 10 м - перерубил тросы. Сработали страховочные механизмы - кабина остановилась. После изобретения лифта начали строить многочисленные небоскребы.

Первый Кинодром открыли 6 июня 1933-го в городе Камден, штат Нью-Джерси. Стоимость сеанса составляла 25 центов с человека. Отдельно платили еще 25 центов за авто. Он просуществовал три года, но завоевал популярность. Автокинотеатр появились практически во всех штатах.