Запустили крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию

ДнепроГЭС проходила многочисленные реконструкции. Летом 2020-го на дороге найдена трещина длиной около 600 м. Фото: ic.pics.livejournal.com

В Запорожье 10 октября 1932-го запустили ДнепроГЭС имени Ленина. Ввели в эксплуатацию первый гидроагрегат.

Строительство ДнепроГЭС начали в 1927 году. Дамба крупнейшей в Европе гидроэлектростанции перегородила Днепр 1932-го. Были затоплены пороги, что усложняли сквозное судоходство по реке и полсотни населенных пунктов.

До 1939-го в эксплуатацию ввели все девять гидроагрегатов станции. Их общая мощность составляла 560 тыс. КВт. Американская компания "Ньюпорт Ньюс" поставила 8 турбин для ДнепроГЭСа. Еще одну выработали в СССР. Она была точной копией американской.

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Красная Армия, отступая из Запорожья в 1941-м подорвала Днепрогэс. После захвата Запорожье вермахтом немецкие строительные части восстановили разрушенную часть плотины, установили новое оборудование немецкого производства. После отступления немцы для разрушения ДнепроГЭСа подвезли более 200 тонн взрывчатых веществ и десятки авиабомб. Была разрушена только часть дамбы.

По окончании войны началось восстановление гидроэлектростанции. Дамба проходила многочисленные реконструкции. Летом 2020-го на дороге ДнепроГЭС была найдена трещина длиной около 600 м. Введено ограничение для транспорта. 2023-го городов планируется закрыть на реконструкцию.

Красная Армия отступая из Запорожья 18 августа 1941-го подорвала главный стратегический объект Украины - Днепрогэс. В плотину заложили 20 т.взрывчатки. Взрыв слышали на расстоянии сотен километров. В плотины образовалась пробоина размером 175 на 21 м. Ревущие масса воды с высоты 38 м. Ударила в Хортицу. Днепровские воды затопили остров, плавные и низины, прорвались в Никополь и Марганец. От наводнения пострадали те, кто проживал в нижней части Запорожья и селах по обоим берегам Днепра. Некоторые села и хутора полностью смыло.