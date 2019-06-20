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четверг, 20 июня 2019 23:13

Запустили электронный учет памятников Украины

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Запустили электронный учет памятников Украины
Презентовали пилот электронного учета объектов культурного наследия. Фото: Укринформ

В Министерстве культуры презентовали пилотный проект внедрения электронного учета объектов культурного наследия "Государственный реестр недвижимых памятников Украины".

Пилот реализуют на базе Винницкой области, сообщает корреспондент Укринформа.

"Электронная платформа и учет объектов культурного наследия, где бы можно было удобным способом создать эту базу, разложить по организации, по тому, какое состояние было, какая ситуация по реставрационных объектах. Это сейчас нам нужно. Поэтому мы сегодня говорим о начале пилотного проекта, в который вовлечены многие специалисты ", - сказал министр культуры Евгений Нищук.

Создание электронного учета объектов культурного наследия является презентацией Украины всему миру, сказал вице-президент НАН Украины Сергей Пирожков.

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"У нас есть много достопримечательностей, много письменных документов, но когда есть электронная база данных, то мы сразу открываем наши памятники для использования или знакомства всему миру", - сказал он.

Проект даст возможность теробщинам быстро находить информацию о наличии объектов культурного наследия на их территории. Правоохранительным органам будет легче препятствовать их разрушению.

В Киеве остановили разрушение дома 2 по ул. Хорива, который является памятником культурного наследия. Общественность написала заявление и полиция полиция впоследствии приостановила строительство. За незаконный демонтаж преступникам грозит уголовная ответственность в виде ограничения свободы до трех лет.

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