Запретили деятельность партии, которая готовила переворот

Украинцы не поддержали путч ГКЧП Фото: facebook.com/AnriyPoliako

Президиум Верховного Совета УССР издал указ О временном прекращении деятельности Компартии Украины 26 августа 1991 года. Органы партии подозревали в участии в государственном перевороте ГКЧП 19-21 августа.

Согласно указу, Компартия должна была прекратить деятельность до окончательного расследования обстоятельств, связанных с переворотом. МВД приказали опечатать все служебные помещения партийных комитетов КПУ и взять их под охрану, обеспечить сохранность имущества и документов от хищения, разрушения и уничтожения.

Временная комиссия при Президиуме Верховного Совета, созданная для проверки деятельности должностных лиц в связи с госпереворотом, должна была решить вопрос об изъятии партийных архивов, документов, других материалов, которые могли рассматриваться как доказательства участия в путче.

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Все партийные органы и основанные ими предприятия должны были остановить финансовые операции и передать средства на хранение в Национальный банк Украины. Зарплата работникам партийных органов переводилась из средств КПУ, другие работники должны были получать зарплату за счет государственного бюджета.

Верховный Совет Крымской АССР, местные Советы народных депутатов, должны были принять на баланс имущество КПУ до окончания расследования.

Документ подписал Председатель Верховной Рады Леонид Кравчук. Партию запретили 30 августа, однако 14 мая 1993-го президиум ВР Украины снова позволил коммунистам создать ее.

19 августа в 1991-м, 29 лет назад, в СССР начался путч. Это было началом распада Союза. Следующие 3 дня были решающими в украинской истории. В этот день утром гостелевидение Союза сообщило о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), якобы о "болезни" президента Горбачева и о переходе обязанностей главы государства к Геннадию Янаеву. К председателю Верховной Рады УССР Леониду Кравчуку прибыл представитель путчистов с целью заставить его поддержать ГКЧП. Кравчук отказался поддержать переворот, и парламент занял выжидательную позицию. Компартия осталась у власти, поддержала ГКЧП и приняла к выполнению ее требования и рекомендации.