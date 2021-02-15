Запретили браки с иностранцами

 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 99
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 162
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6318
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 180
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1188
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 270
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 459
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1494
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 612
Фото
Все фото
6
5
15
5
4
Крестьяне с товаром и телеги - как выглядел украинский город перед развалом СССР
Крестьяне с товаром и телеги - как выглядел украинский город перед развалом СССР
Раскопали захоронение вождя
Раскопали захоронение вождя
Каким увидел Киев в 1965-м венгерский фотограф - подборка фотографий
Каким увидел Киев в 1965-м венгерский фотограф - подборка фотографий
На берегу реки нашли кувшин с серебряными монетами
На берегу реки нашли кувшин с серебряными монетами
Археологи обнаружили крем для лица, которому 2,7 тыс. лет
Археологи обнаружили крем для лица, которому 2,7 тыс. лет
Видео
Все видео
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир
Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 270
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 459
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1494
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 495
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 558
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 603
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 12:05

Запретили браки с иностранцами

  Комментировать
Запретили браки с иностранцами
В СССР запретили браки с иностранцами Фото: bigpicture

15 февраля 1947 года в СССР приняли указ "О запрете браков между гражданами и иностранцами".

Кроме запрета браков с иностранцами, документ предусматривал признание недействительными ранее заключенных. Тогда же запретили аборты и сделали почти невозможным развод между советскими гражданами.

По словам тогдашних партийных деятелей, так планировали защитить граждан, особенно женщин. Ведь во многих иностранных государствах якобы "царила враждебная атмосфера и неблагоприятные условия, а многие браки были несчастные". Для подтверждения этого издавали и пропагандировали неофициальную "статистику несчастных браков". На самом же деле в СССР после Второй мировой войны планировали ускорить восстановление численности населения. Для этого нужно было остановить утечку советских граждан за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ввели уголовную ответственность за опоздание на работу

После принятия указа за брак или роман с иностранцем могли обвинить в "антисоветской агитации и пропаганде" или в шпионаже в пользу иностранных государств. Такой приговор получила советская актриса Зоя Федорова. За смену же гражданства человек мог получить клеймо "предателя родины" и соответствующие последствия.

Жениться с иностранцами гражданам СССР позволили указом, принятым через год после смерти Иосифа Сталина. Для регистрации брака должны были получать специальное разрешение от областного отдела ЗАГСа. Однако люди продолжали испытывать травлю за это. Их могли уволить с работы, препятствовать дальнейшему трудоустройству, а потом выслать как "тунеядцев".

Ситуация улучшится только в конце 1960-х.

Указ о регистрации актов гражданского состояния в западных областях Украины издали 16 апреля 1940-го. Согласно нему, у священников всех вероисповеданий Западной Украины изымались церковные книги.

В первую очередь это касалось метрических книг и других документов, хранивших информацию о рождении и крещении, венчании, смерти и отпевании. Их должны были передать новосозданным органам записи актов гражданского состояния при НКВД УССР, что давало информацию обо всем населении края.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запретили браки с иностранцами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Запретили браки с иностранцами

Польша и Украина обменялись территориями

Презентовали новый вид техники

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 1 Просмотров: 40934
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 28008
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 20268
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
5
 Просмотров: 17847
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
6
 Просмотров: 16659
История
Польша и Украина обменялись территориями
Польша и Украина обменялись территориями
 Просмотров: 990
Презентовали новый вид техники
Презентовали новый вид техники
 Просмотров: 288
Украина передала Франции похищенную картину
Украина передала Франции похищенную картину Просмотров: 270
Раскопали древнейшую в мире пивоварню
Раскопали древнейшую в мире пивоварню Просмотров: 171
Имеем уникальный шанс завершить декоммунизацию
Имеем уникальный шанс завершить декоммунизацию
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
12
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
8
Путин сделал заявление о Донбассе
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
1
Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше
Голосов: 116
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть