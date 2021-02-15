В СССР запретили браки с иностранцами Фото: bigpicture

15 февраля 1947 года в СССР приняли указ "О запрете браков между гражданами и иностранцами".

Кроме запрета браков с иностранцами, документ предусматривал признание недействительными ранее заключенных. Тогда же запретили аборты и сделали почти невозможным развод между советскими гражданами.

По словам тогдашних партийных деятелей, так планировали защитить граждан, особенно женщин. Ведь во многих иностранных государствах якобы "царила враждебная атмосфера и неблагоприятные условия, а многие браки были несчастные". Для подтверждения этого издавали и пропагандировали неофициальную "статистику несчастных браков". На самом же деле в СССР после Второй мировой войны планировали ускорить восстановление численности населения. Для этого нужно было остановить утечку советских граждан за границу.

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После принятия указа за брак или роман с иностранцем могли обвинить в "антисоветской агитации и пропаганде" или в шпионаже в пользу иностранных государств. Такой приговор получила советская актриса Зоя Федорова. За смену же гражданства человек мог получить клеймо "предателя родины" и соответствующие последствия.

Жениться с иностранцами гражданам СССР позволили указом, принятым через год после смерти Иосифа Сталина. Для регистрации брака должны были получать специальное разрешение от областного отдела ЗАГСа. Однако люди продолжали испытывать травлю за это. Их могли уволить с работы, препятствовать дальнейшему трудоустройству, а потом выслать как "тунеядцев".

Ситуация улучшится только в конце 1960-х.

Указ о регистрации актов гражданского состояния в западных областях Украины издали 16 апреля 1940-го. Согласно нему, у священников всех вероисповеданий Западной Украины изымались церковные книги. В первую очередь это касалось метрических книг и других документов, хранивших информацию о рождении и крещении, венчании, смерти и отпевании. Их должны были передать новосозданным органам записи актов гражданского состояния при НКВД УССР, что давало информацию обо всем населении края.