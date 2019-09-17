 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
1 Просмотров: 585
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 396
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского парламентаризма - Терен
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского парламентаризма - Терен
Просмотров: 792
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3 Просмотров: 774
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 873
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2448
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1215
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2925
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1422
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2106
Фото
Все фото
17
4
14
14
9
Запрещенные песни и аресты зрителей - как состоялась первая &quot;Червона рута&quot;
Запрещенные песни и аресты зрителей - как состоялась первая "Червона рута"
Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны
Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
Крещатик до уничтожения - показали фото Киева 1930-х годов
Крещатик до уничтожения - показали фото Киева 1930-х годов
Видео
Все видео
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4779
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1665
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30969
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 531
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
вторник, 17 сентября 2019 11:58

Запрещенные песни и аресты зрителей - как состоялась первая "Червона рута"
17

  Комментировать

Участники первого фестиваля «Червона рута» (слева направо): «Братья Гадюкины», Виктор Морозов, Василий Жданкин, Марта Лозинская. Черновцы, 1989
Фото: radiosvoboda.org
На одной из песенных площадок неподалеку от стадиона в Черновцах, где проходил фестиваль «Червона рута»
Во время первого фестиваля «Червона рута»
Похороны Владимира Ивасюка, Львов, 22 мая 1979 года. Попрощаться с композитором приехали тысячи людей не только со Львовщины. Власть боялась, что похороны могут перерасти в бунт
Молодежный поход к могиле Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище по случаю 40-летия со дня рождения композитора и певца. Львов, 4 марта 1989

Первый фестиваль "Червона Рута" посвященный Владимиру Ивасюку состоялся 17 сентября 1989-го на стадионе Буковина в Черновцах. Продолжался 8 дней. Идея действа принадлежала журналисту Ивану Лепше.

Еще в 1987-м в гезете "Молодежь Украины" появилась его статья "То є чистая вода". В ней возмущался, что народных музыкантов называют любителями. В частности так называли и самого автора "Червоной Руты", убитого за 8 лет до того, Владимира Ивасюка только потому, что он не был членом Союза композиторов СССР.

По замыслу, фестиваль должен был объединить как профессиональных певцов так и любителей. Идею, хоть и не без сопротивления, поддержал комсомол. Концепцию разработали музыканты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Червона рута. Новая история": снимут фильм по мотивам произведений Владимира Ивасюка

Фестиваль принес кардинальные изменения в украинскую музыку и вывел самобытных исполнителей из тени. Также в нем видели мировоззренческий шаг к получению независимости. Там впервые публично исполнили гимн Украины и задавали неприятные для власти вопросы такие как положение украинского языка, чернобыльская катастрофа и тому подобное. Именно поэтому не обошлось без избиения и задержания людей милицией.

С тех пор фестиваль проходит каждые 2 года и путешествует большими городами, но больше всего вспоминают именно первый.

На заключительном концерте местная милиция преследовала любые проявления "национализма", задерживала молодых девушек, одетых в желтые кофточки и голубые юбки. Их силой выводили за пределы стадиона. В знак протеста против этого милицейского произвола прямо во время концерта выступили Марийка Бурмака и Василий Жданкин. Жданкин получил Гран-при фестиваля. Первые и вторые места в номинации рок-ансамбли: "Сестричка Вика" (Львов), "Кому вниз" (Киев), "Братья Гадюкины" (Львов). Среди певцов первое место: Эдуард Драч (Черкассы) и Виктор Морозов (Львов).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запрещенные песни и аресты зрителей - как состоялась первая "Червона рута"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Президенты Украины и России провели закрытую встречу

Запрещенные песни и аресты зрителей - как состоялась первая "Червона рута"

Россия нарушила 5 международных договоров

Пловец вытащил из воды пассажиров троллейбуса

Самое читаемое
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 59310
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4
 Просмотров: 33472
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 1 Просмотров: 18694
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
 Просмотров: 14940
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 13681
История
Президенты Украины и России провели закрытую встречу
Президенты Украины и России провели закрытую встречу
 Просмотров: 495
Викинги хоронили вождей в котелках
Викинги хоронили вождей в котелках Просмотров: 252
Россия нарушила 5 международных договоров
Россия нарушила 5 международных договоров
 Просмотров: 333
Пловец вытащил из воды пассажиров троллейбуса
Пловец вытащил из воды пассажиров троллейбуса
 Просмотров: 612
В джунглях нашли древнее поселение
В джунглях нашли древнее поселение Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
10
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
7
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
5
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
3
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3
Историк объяснил, почему опасно открывать архивы КГБ
Голосов: 1065
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua