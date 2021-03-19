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воскресенье, 21 марта 2021 08:20

Запатентовали новый музыкальный инструмент

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Запатентовали новый музыкальный инструмент
Сакс открыл фабрику по производству духовых инструментов. Там создал саксофон 1842-го. Фото: https://www.fresher.ru

Бельгийский музыкант Адольф Сакс 21 марта 1846-го запатентовал саксофон.

Отец изобретателя был мастером духовых инструментов. Сакс с детства интересовался делом. В столице Франции открыл фабрику по производству духовых инструментов. Экспериментируя, случайно соединил мундштук от басового кларнета с медным духовым инструментом басового регистра офиклеиду. Назвал инструмент - саксофон, то есть "звучание, которое добыл Сакс". Саксофон впервые продемонстрировал Сакс на выставке в Брюсселе.

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В Париже состоялась большая премьера - авторский концерт композитора Гектора Берлиоза. На саксофоне играл сам изобретатель инструмента. Наладили изготовление саксофонов для военных оркестров. Завистники отрицали эксклюзивность изобретенных инструментов. Саксу приходилось не раз отменять свои патенты. Постоянные судебные расходы разорили Сакса, его фирма по производству музыкальных инструментов обанкротилась.

В конце XIX в. в США зародился новый музыкальный стиль - джаз, и саксофон почти сразу стал одним из главных его инструментов.

Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен 9 сентября 1825-го раз дал концерт. Бетховен писал во всех существующих в его время жанрах, включая оперу, балет, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
21
марта

Запатентовали новый музыкальный инструмент

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