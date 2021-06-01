Запатентовали инновационный прибор

1895-го італійський фізик Гульєльмо Марконі передавав хвилі на сотні метрів. Фото: real-vin.com

Итальянский физик и изобретатель Гульельмо Маркони 2 июня 1896-го запатентовал радио. В 1909-м получил за это Нобелевскую премию по физике.

Итальянец с детства интересовался вопросами, связанными с радиоволнами. Провел первую публичную демонстрацию передачи радиосигнала на расстояние 3 км, затем через море. Экспериментировал с большими расстояниями. Его достижения мало кого интересовали в Италии, и он переехал в Англию.

Основал компанию по беспроводной передачи телеграфных сообщений. После длительных экспериментов создал устройство для передачи сигнала. Основал крупное акционерное общество, пригласил многих известных ученых и инженеров.

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Осуществил передачу радиосигналов на 14 км через Бристольский залив, в октябре - на расстояние 21 км. В ноябре того же года построил первую стационарную радиостанцию ​​на острове Уайт, обеспечив связь острова с материком на расстоянии 23 км. Впоследствии Маркони уже мог передавать радиосигналы через Ла-Манш. Через два года оснастил два американских корабля для передачи сообщений в нью-йоркских газет с яхтенных гонок на кубок Америки. Это привлекло внимание всего к самому Маркони и его компании.

Умер ученый в 1937-м. В день его похорон все радиостанции British Broadcasting Corporation (BBC) двумя минутами молчания в эфире почтили память новатора радио.

Американец Сэмюэль Морзе 20 июня 1840-го запатентовал телеграф. Устройство работал за счет подачи и прерывания электрического тока. Морзе пересылал разработанную им систему знаков, закодированных в электрические импульсы - азбуку Морзе - по проводам. Автоматический приемник записывал сигналы, подаваемые ключом. Импульсы тока определенной продолжительности заставляли колебаться электромагнитное перо, воспроизводит "точки" и "тире" на бумажной ленте пером или выдавливали сигналы, или наносили их чернилами.