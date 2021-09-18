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воскресенье, 19 сентября 2021 08:20

Захватили украинскую столицу

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Захватили украинскую столицу
Немецкие войска вошли в Киева.На заднем плане у немца на фото горит разрушен мост через Днепр. Фото: Немецкий федеральный архив

Немецкие войска 19 сентября 1941-го вошли в Киев, оставленный красноармейскими войсками. В немецкий плен в этой операции попали 665 тыс. человек.

После захвата территории под Смоленском, Гитлер решает напасть на Киев. После захвата украинских земель планировалось взять в кольцо Москву, после чего добиться от СССР капитуляции.

В середине сентября 1941 года южнее Киева фашистские войска в районе Кременчуга привели переправы через Днепр. Заняли Бахмач и Нежин, перерезали железнодорожную магистраль "Киев - Полтава - Харьков". Кольцо окружения советских войск вместе с командованием Юго-Западного фронта в районе Лохвице сомкнулось.

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Битва за Киев была частью наступательного плана "Барбаросса", в советской военной истории получила название Киевской оборонительной операции. С немецкой стороны в битве участвовала группа армий "Юг". С советской стороны в битве участвовали войска Юго-Западного фронта под командованием генерал-полковника Кирпоноса в составе пяти общевойсковых армий и Пинской флотилии.

Битва завершилась победой немецких войск. Потери с советской стороны достигали 700 тыс. убитых и пленных, более 1760 тыс. единиц огнестрельного оружия, 411 танков и САУ, 28419 орудий и минометов, 343 боевых самолетов. Поражение под Киевом стала тяжелым ударом для Красной Армии. 18 сентября начался вывод войск из города. На следующий день в город вошли немцы. Немцам стал открыт путь на Восточную Украину, в Приазовье и Донбасс.

Советские войска установили контроль над Киевом 6 ноября 1943 года и выгнали фашистов. С советской стороны в бою участвовали войска Первого Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина и Первая отдельная чехословацкая бригада.

В начале ноября немецкие оккупанты начали жечь Киев. Всего в городе насчитывалось около 100 тыс. жителей, то есть лишь десятая часть довоенного населения.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
19
сентября

Захватили украинскую столицу

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