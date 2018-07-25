Захватили 34 пулемета, 3 пушки, 11 телег медикаментов

25 июля 1920 в бою под Сидоровым, теперь Гусятинский район Тернопольской области, отдельная конная дивизия армии УНР генерала Ивана Омеляновича-Павленко разгромила большевистскую конницу и два полка большевистской пехоты.
Украинцы отбили за реку Збруч ударную группу большевиков, передает "Украинская правда".
Отдельная конная дивизия потеряла двух казаков убитыми, ранеными 33 казаков и 3 старшины.
В бою участвовало до 2500 бойцов с обеих сторон.
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Командира большевистской бригады убили в бою, комиссар застрелился. Несколько сотен всадников попали в плен.
Войска УНР захватили 34 пулемета, 3 пушки, обозы, в том числе 11 телег медикаментов и много лошадей.
В Боярке Киевской области возле здания старой школы провели масштабную военную реконструкцию. Посвятили ее 100-летию освобождения города бойцами Васильковского коша от войск большевиков.
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