Захватили 34 пулемета, 3 пушки, 11 телег медикаментов

В бою под Сидоровым украинцы одержали победу. Фото: Военно-исторический форум

25 июля 1920 в бою под Сидоровым, теперь Гусятинский район Тернопольской области, отдельная конная дивизия армии УНР генерала Ивана Омеляновича-Павленко разгромила большевистскую конницу и два полка большевистской пехоты.

Украинцы отбили за реку Збруч ударную группу большевиков, передает "Украинская правда".

Отдельная конная дивизия потеряла двух казаков убитыми, ранеными 33 казаков и 3 старшины.

В бою участвовало до 2500 бойцов с обеих сторон.

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Командира большевистской бригады убили в бою, комиссар застрелился. Несколько сотен всадников попали в плен.

Войска УНР захватили 34 пулемета, 3 пушки, обозы, в том числе 11 телег медикаментов и много лошадей.

В Боярке Киевской области возле здания старой школы провели масштабную военную реконструкцию. Посвятили ее 100-летию освобождения города бойцами Васильковского коша от войск большевиков.