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четверг, 26 ноября 2020 14:20

Захоронение украинских эмигрантов собрали в виртуальном некрополе

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Захоронение украинских эмигрантов собрали в виртуальном некрополе
Специалисты Украинского института национальной памяти создали геоинформационную систему, которая упрощает поиск захоронений украинских эмигрантов XX в. Фото: necropolis.uinp.gov.ua

В Украине запустили проект "Виртуальный некрополь украинской эмиграции". Имеет целью сбор и распространение информации о захоронениях выдающихся украинцев за рубежом.

"Украинский институт национальной памяти поставил себе цель создать не какую-то постоянную энциклопедию или официальный документ, а собственно продукт, с помощью которого и Украина как государство и организации иностранных украинцев смогут эффективно осуществлять взаимодействие и работу по поиску, учету и хранению захоронений украинцев за рубежом.

Прежде всего мы поставили целью создать геоинформационную систему. То есть связать карту и базу данных для того, чтобы можно было просто и быстро вывести на экран нужную информацию об украинцах, которые в основном в XX в. при различных обстоятельствах были вынуждены покинуть территорию Украины и оказались за ее пределами", - отметил во время презентации в "Укринформе" начальник отдела учета и сохранения мест памяти УИНП Павел Подобед.

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Историк добавил, что посетители сайта смогут быстро и бесплатно найти информацию о могиле определенного человека по имени и фамилии, по дате или месту рождения или смерти. Сейчас в базу внесли 2641 захоронений на территории 284 кладбищ.

Ознакомиться с проектом можно по ссылке.

Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных 1917-1991 годах людях.

В центре будут предоставлять бесплатные консультации всем желающим, сопровождать тех, кто хочет узнать о судьбе репрессированных родственников или исторических личностей. Также специалисты помогут написать правильные обращения и запросы в архивы.

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