Павел Губенко написал первый фельетон под псевдонимом Остап Вишня. Фото: pixabay

"Чего я перевожу, когда же могу фельетоны писать! А потом - писателем можно быть. Он сколько писателей разных есть, а я еще не писатель. Квалификация - думаю себе, - у меня особенной нет, бухгалтерии не знаю, что я - думаю себе, - буду делать . Сделался я Остапом Вишней и начал писать ", - рассказывает в своей автобиографии украинский писатель Павел Губенко.

22 июля 1921 в газете "Сельская правда" появляется фельетон "Чудака, ей-богу!" под авторством Остапа Вишни. К этому времени сатирик подписывал материалы своей настоящей фамилией или как "П. Грунский ". Но теперь Вишня активно занимается творчеством и создает собственный жанр - улыбку.

В коротких бытовых зарисовках писатель мастерски рассказывает истории простых украинских людей. Юморист остроумно комментирует события, язвительно отзывается на политические новости и пишет антирелигиозные анекдоты в журналах.

Вместе с Василием Блакитным создает первые номера журнала "Красный перец". Активно приобщается к гражданской жизни. Писатель участвует в деятельности литературных объединений "Плуг" и "Гарт".

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Несмотря на всеукраинскую популярность в 1933 году юмориста обвиняют в контрреволюционной деятельности и терроризме. 10 лет он будет отбывать незаконное заключение в ГУЛАГ. В 1943 году возвращается к литературе и пишет первое произведение после концлагеря - "Зенитка". Даже после репрессий Остап Вишня не покидает свою любовь к юмору. До последних дней жизни писатель шутит над Украинской в ​​своих улыбках.



"Песенка Остапа Вишни одспивана. Литературное творчество этого фашиста и контрреволюционера была не более, чем маской," художественным "прикрытием. Прячась за ним, он протаскивал в течении нескольких лет в печатное слово свои националистические кулацкие идейки и взгляды. Я счастлив отметить, что мой сообщение становится эпитафией на свалку, где похоронена его "творчество", - статью "Что такое Остап Вишня" 1930-го печатает харьковский журнал "Новая генерация". Она написана писателем Алексеем Полторацким по заказу НКВД СССР.