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суббота, 10 апреля 2021 08:20

За стихотворение о кролика осудили на 10 лет

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За стихотворение о кролика осудили на 10 лет
Аркадия Добровольского 1937-го обвинили в террористической деятельности. Фото: https://uahistory.com

Военный трибунал Киевского военного округа 10 апреля 1937-го приговорил к заключению украинского писателя, киносценариста, переводчика Аркадия Добровольского. Обвинили в контрреволюционной, националистической и террористической деятельности.

Добровольский Аркадий родился 14 ноября 1911 года в Винницкой области. Учился в профшколе, работал слесарем. Начал писать стихи, которые печатал в журналах "Молодой большевик", "Жизнь и революция". Добровольский некоторое время заведовал Домом литераторов в Киеве, работал на Киевской киностудии художественных фильме. 25-летним вступил в Всесоюзного института кинематографии.

Добровольский написал несколько сценариев. Сценарий "Полюшко-поле" стал основой фильма "Трактористы". Подготовил к печати сборник стихов "Цветут жыта".

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В январе 1937-го его обвиняли в контрреволюционной националистической и террористической деятельности. На допросах с применением силы признал вину. Ему дали 7 лет тюрьмы. Наказание отбывал на "Дальстроя". После отбытия срока суд вновь приговорил его к 10 годам лишения свободы. Основанием стало стихотворение "Мудрый кролик", в котором видели намек на культ вождя Сталина.

После окончания срока заключения остался на Колыме как вольнонаемный. Освободили 2 сентября 1958-го, когда прокуратура Магаданской области закрыла его дело.

Военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор в отношении Добровольского. В Украине писатель вернулся 48-летним. Работал в мастерской Киевской киностудии имени Довженко. В соавторстве с Линой Костенко написал киносценарий "Проверьте свои часы". Умер 10 июня 1969-го, похоронен на Берковцах.

Украинский поэт Василий Стус 28 августа 1985-го попал в карцер лагеря для политзаключенных возле села Кучино Пермской области.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
10
апреля

За стихотворение о кролика осудили на 10 лет

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