За смерть Черновола до сих пор никого не наказали

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25 марта 1999 на 5-м километре автотрассы Борисполь-Золотоноша в автокатастрофе погиб лидер Народного Руха Украины Вячеслав Черновол.

Соратники Черновола считают его гибель политическим убийством накануне предстоящих президентских выборов. Расследование аварии до сих пор не закончилось.

В тот день автомобиль Черновола врезался в КамАЗ с прицепом, который разворачивался посреди шоссе. Политик и его водитель Евгений Павлов погибли на месте. Пресс-секретарь Дмитрий Понамарчук получил тяжелые травмы.

Видимость на дороге была нормальной, следовательно, водитель Черновола должен был увидеть грузовик. На следующее утро тогдашний министр внутренних дел Юрий Кравченко заявил, что это - несчастный случай. Выводов экспертов он не ожидал. Добавил, что другую версию следствие не будет рассматривать. Первый свидетель трагедии, один из лидеров НРУ ​​и будущий кандидат в президенты Геннадий Удовенко не смог предоставить четкой картины увиденного. Только настаивал на несчастном случае.

В результате сердечного приступа скончался один из пассажиров КамАЗа. Водителя Владимира Куделя, который якобы был за рулем во время аварии, амнистировали без отбывания наказания. Хотя следствие доказало, что он виноват в ДТП с тяжелыми последствиями. МВД распространило среди медиа слухи, что он якобы умер от сердечного приступа.

Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша говорил в интервью, что Черновола добили кастетом.

На похороны Черновола 29 марта 1999-го пришло от 150 тыс. до 250 тыс. человек. Гроб с телом выставили в Киевском доме учителя, бывшей резиденции Центральной Рады. Очередь желающих проститься тянулась к Крещатику.

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Гроб с телом от Дома учителя до Владимирского собора несли на руках. Панихиду отслужил Патриарх Киевский и всей Украины-Руси Филарет. После этого процессия двинулась к памятнику Тарасу Шевченко. Оттуда пошли на Байковое кладбище. За гробом двигалась траурная процессия протяженностью до 1,5 км. Сотни тысяч людей стояли вдоль всего пути.

Вячеслава Черновола похоронили на центральной аллее Байкового кладбища. На могиле сначала установили настоящий казацкий крест. Потом заменили на сегодняшний памятник.

Следственные действия по делу ДТП начинались и прекращались несколько раз. С разрешения сына Тараса Черновола провели эксгумацию тела. В 2014 году Бориспольский суд Киевской области закрыл дело, признав аварию несчастным случаем. Через 2 года Тарас Черновол добился, чтобы дело переквалифицировали как умышленное убийство. Однако до сих пор никого не наказали.

Вячеслав Черновол родился 24 декабря 1937 года в селе Ерки Катеринопольского района Черкасской области. Был из семьи сельских учителей, школу закончил с золотой медалью.

Учился на факультете журналистики Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Во время выпускного вечера пошел на Владимирскую горку и поклялся, что всю жизнь будет бороться за Украину. В 1965-м произнес острую антикоммунистическую речь на открытии памятника Тарасу Шевченко в селе Шешоры на Гуцульщине. За месяц вместе с Иваном Дзюбой и Василием Стусом выступил против арестов украинской интеллигенции на премьере фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина". За "политическое хулиганство" Вячеславу Черноволу власти объявили строгий комсомольский выговор. Поэтому не зачислили в аспирантуру, куда он прошел по конкурсу. Вместе с другими выдающимися деятелями начал в Украине национально-освободительное движение шестидесятников и диссидентов. Основатель и главный редактор подпольного украинского журнала "Украинский вестник". Член Украинской Хельсинской группы. Один из инициаторов создания Украинского Хельсинского союза. Несколько раз был в заключении за "антисоветскую пропаганду" Находился в мордовских лагерях строгого режима и в ссылке. От КГБ получил прозвище "Неугомонный". В общем пробыл в неволе 17 лет. В 1990-1992 годах - председатель Львовского областного совета. Народный депутат Украины с марта 1990. На президентских выборах 1 декабря 1991 за Вячеслава Черновола проголосовали 7420727 украинцев - 23,27%. Он занял 2-е место вслед за Леонидом Кравчуком.