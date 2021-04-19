За решетку бросили убийцу, который поднял переполох в Голливуде

Чарльз Мэнсон и девушки в суде смеялись, пели и вырезали себе кресты на лбах. Фото: Getty

В Лос-Анджелесе преступника и серийного убийцу Чарльза Мэнсона 22 апреля 1971-го бросили за решетку. Доказали причастность к семи убийствам в Голливуде.

Чарлз Мэнсон родился в городе Цинциннати, штат Огайо. Его 16-летняя мать выпивала, поэтому мальчик воспитывался в интернатах. В 1967-м перебрался в Сан-Франциско. Там как раз процветал движение "детей цветов" - хиппи. Коммуна называла себя "Семьей". Мэнсон рассказывал им о войне между черными и белыми, о власти доллара и конец света.

Мэнсон больше всего любил творчество британской группы The Beatles. Считал, что "битлы" посылают ему через свои песни зашифрованные сообщения. В песне о несчастной любви "Helter Skelter" он разглядел предсказания конца света. Будто бы будет масштабная война между расами, в которой из белых выживут только он и его друзья. Чтобы конец света произошел быстрее - решил убивать богатых белокожих и подставлять группу повстанцев "Черные пантеры".

Первой жертвой Мэнсона стал торговец наркотиками Гэри Хинмэн. Мэнсон саблей отрубил Хинман мочку уха, остальные зарезали мужчину. На стене троица оставила надпись кровью "Политическая свинья".

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В ночь на 8 августа 1969-м подчиненные Мэнсона отправленные им в дом музыкального продюсера Терри Мелчера в Голливуде. Однако тот там уже не жил. Жил кинорежиссер Роман Полански и его жена, беременная актриса Шарон Тейт. В тот день она принимала гостей. Ее зарезали 16 ударами ножа. Нерожденный ребенок умер. Другими четырьмя жертвами были стилист причесок Джей Себринг, наследница богатой семьи Эбигейл Фолгер, друг режиссера Войцех Фриковськи, друг садовника Стивен Парент, который заехал в гости. На месте преступления снова оставили надпись "Свинья" с намеком на "Черных пантер".

На следующий день Мэнсон и "Семья" выбрала жертвами супругов богачей Ла-Бьянка. Члены "Семьи" убили девять человек. За несколько месяцев полиция вышла на след Мэнсона и его преступной группы и схватили их.

Судебный процесс был одним из самых громких американских уголовных дел, в прессе названный "судом века". Чарльз и часть его девушек смеялись, пели и вырезали себе кресты на лбах. Их лидер сделал себе крест в виде нацистской свастики. Мэнсона признали виновным в убийствах и приговорили к смертной казни. Остальные семь членов "Семьи" также приговорили к смертной казни. Однако в следующем году в штате Калифорния ввели мораторий на смертную казнь. Суд заменил Мэнсону высшую меру наказания девятью пожизненными сроками. Мэнсон провел за решеткой в ​​общей сложности почти 50 лет жизни.

В Ганноверской окружному суду в Германии 19 декабря 1924 приговаривают к смертной казни немца Хаарманна. Устанавливают 24 человека, которых убил Гаарман. Вместо традиционного расстрела, решают отрубить голову на гильотине. Этого требует общественность. Верят, что он имеет сверхъестественную силу и может после смерти ожить.