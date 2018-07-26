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пятница, 27 июля 2018 08:20

За погибших на аэродроме родственникам дали от 10 тысяч гривен

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За погибших на аэродроме родственникам дали от 10 тысяч гривен
Момент падения истребителя Су-27 упал в толпу. Фото: ВВС

Истребитель Су-27 упал в толпу на Скниловском аэродроме во Львове 27 июля 2002 года. Во время празднования 60-й годовщины 14-корпуса ВВС Украины истребитель упал на зрителей. Погибли 77 человек, из них - 28 детей, 250 человек пострадали. Скниловская трагедия является крупнейшей в мире по количеству погибших во время авиашоу.

Трагедия произошла во время празднования юбилея 14-го авиационного корпуса ВВС в суботу. Собрались около 10 тыс. Зрителей. Самолет выполнял фигуру высшего пилотажа и на малой высоте и задел крылом дерево. Погибло 77 человек, в том числе 28 детей. Более 500 человек получили травмы. Пилоты Владимир Топонарь и Юрий Егоров успели катапультироваться. Около двадцати машин скорой помощи и пожарные команды направлены для спасения пострадавших. Позже на месте падения самолета нашли останки около двенадцати человек.

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Уже через несколько часов после трагедии во Львов прилетели первые лица страны. Президент Леонид Кучма дал слово не оставить пострадавших в беде. Расследованием трагедии занялась Генеральная прокуратура Украины и специальная комиссия Министерства обороны Украины. Выдвинули несколько версий причин аварии: техническая неисправность самолета, ошибка пилотов, а также ошибка в планировании полетов, организации и размещении зрителей на аэродроме. Сами пилоты не признавали своей вины в аварии и указывали на плохую организацию шоу.

За каждого погибшего родственникам выплатили от 10 до 100 000 гривен. Значительно меньшие суммы достались тем, кто получил травмы, хотя многие остались инвалидами. К ответственности за трагедию было непосредственно привлечены 10 человек. Лиц, причастных к авиашоу, и летчиков были признаны виновными в совершении аварии из-за халатности и невыполнения плана полета.

29 июля 2002 года было объявлено в Украине днем ​​траура.

В 2016 году Европейский суд по правам человека рассмотрел два иска по Скнылова. Государство Украина не признали виновной. Но суд обязал выплатить родственникам одной семьи 3600 евро компенсации.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
27
июля

За погибших на аэродроме родственникам дали от 10 тысяч гривен

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