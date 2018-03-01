За девять дней марта в Корюковке немцы убили и сожгли 6700 человек

Поджог украинских сел оккупантами. Фото: Википедия

2 марта 1943 года начальник штаба 399 главной полевой комендатуры в городе Конотоп Байер Бруно Франц отдал приказ об уничтожении города Корюковки на Черниговщине. В поселок въехало подразделение СС и карательный отряд полиции - всего 600 человек. Под предлогом проверки документов полтысячи крестьян согнали в помещение ресторана, театра, клуба, поликлиники, детской консультации, двух школ, на церковный двор. Всех расстреляли.

"В церкви поп собрал 500 человек, думали, что спасутся. Стали Богу молиться. Немцы зашли, перебили всех из автоматов и попа убили "- записала в дневнике очевидец Мария Скрипник, помощник комиссара из комсомола в отряде Федорова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За гроб с телом Чарли Чаплина похитители просили 600 000 швейцарских франков

Каратели прочесали все дома и окрестности - убивали всех независимо от возраста и пола. 2 марта забитые трупами дома подожгли.

"К соседу согнали до 40 женщин, мужчин и маленьких детей. Палачи дома облили керосином и подожгли, кто вылезал из-под огня - они стояли с автоматами и стреляли", - вспоминала Вера Сильченко. Она спряталась в стоге сена и выжила. Уцелевшие крестьяне вернулись из леса и соседних сел за несколько дней. 9 марта их схватили и сожгли заживо полицейские. Жителей соседних сел запугивали, чтобы они не помогать тем, кто вижил. В Корюковке с 1300 зданий сохранились только десять кирпичных домов и одна церковь. За девять дней марта погибло 6700 человек, из них 1377 сожжено заживо.

Партизанские отряды Федорова на момент трагедии размещались в окрестных селах. О карательной операции знали, но мирным жителям не помогли. Подразделения Красной армии вступили в Корюковке только через две недели.