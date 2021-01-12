За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн человек

Последняя перепись населения в Советском Союзе начали 32 года назад - 12 января 1989 Продолжался 8 дней - до 19 января.

Фото: uk.wikipedia.org

Всесоюзная перепись проводили путем опроса по месту фактического проживания граждан. Для этого разработали анкеты - переписные листы, где учитывались возраст, пол, семейное положение, образование, национальность, язык общения, источники существования - место работы. В отдельном поле обозначались сведения о месте проживания - тип дома, материалы стен, благоустройство, в чьей собственности находится жилье.

На каждого члена семьи заполнялась отдельная анкета, на вопросы жилья отвечал только один член семьи, постоянно проживающего в доме.

Автор: uk.wikipedia.org Переписной лист 1989 года

Анкетирование осуществляли специально подготовленные работники - "вычислители". Для этого привлекали сотрудников государственных предприятий, учреждений, организаций. Сведения записывали со слов опрашиваемых, без необходимости в предоставлении документов, подтверждающих правильность ответов.

Предварительные итоги переписи, данные о численности и размещения населения в отдельных регионах, обнародовали в апреле 1989-го.

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В начале 1990-го на основе автоматизированной обработки переписных листов опубликовали окончательные итоги о численности и возрастной состав населения, состояние в браке, количества и размеры семей, уровне образования, национальности и языка, источники средств существования.

Согласно переписи, численность в СССР население стном на 12 января 1989 составляла 286, 7 млн ​​человек. За 10 лет, прошедших после переписи в 1979 году, она увеличилась на 24,3 млн человек, или на 9%. Переписи установлено 73,1 млн семей, что на 6,8 млн, то есть на 10%, больше, чем было в 1979 году.

Автор: uk.wikipedia.org Предварительные данные переписи обнародовали уже в апреле 1989 года

Наибольшая численность населения проживала в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике (РСФСР) - 147,4 тыс. человек. На втором месте по численности оказалась Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР).

В республике проживало 51,7 млн человек - это на 1,9 млн больше, чем в 1979-м. Украинцы, которые были титульной нацией республики, составляли около 72% всех жителей.

Автор: uk.wikipedia.org Украинцы среди национальностей УССР составляли 72%

Наибольшим национальным меньшинством в УССР были русские - 22%. В УССР преобладало городское население, что составляло около 67%. На 1 тыс. мужчин приходилось 1163 женщины. Населения младшего возраста составило 23%, трудоспособного возраста - 55,8%, а пенсионного возраста - 21,25%.

Украинский язык считали родным 64,7% жителей республики, русский - 32,8%.

В Украине по состоянию на 1 ноября 2020 численность населения составила 41 млн 670,8 тысячи человек, сократившись с начала года на 231,6 тыс. Человек (0,55%). По данным Государственной службы статистики, значительным остается превышение числа умерших над числом живорожденных - на 100 умерших приходится 51 живорожденный.