 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1404
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2259
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 1017
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3870
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2574
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 585
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4869
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 972
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
4
10
12
5
6
За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн человек
За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн человек
Как выглядел заснеженный Львов в советские времена - подборка фото
Как выглядел заснеженный Львов в советские времена - подборка фото
Каким был популярный горнолыжный курорт 80 лет назад - подборка фото
Каким был популярный горнолыжный курорт 80 лет назад - подборка фото
Показали ретро-фото украинского замка
Показали ретро-фото украинского замка
Как советская власть боролась с Рождеством. Опубликовали оперативные фото КГБ
Как советская власть боролась с Рождеством. Опубликовали оперативные фото КГБ
Видео
Все видео
Представили проект, который развенчивает российские мифы о юге Украины
Представили проект, который развенчивает российские мифы о юге Украины
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Языковед провел в лагерях 31 год
Языковед провел в лагерях 31 год
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Интервью
1/5
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 261
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 342
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8604
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5751
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1098
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
вторник, 12 января 2021 13:57

За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн человек
4

  Комментировать

Последняя перепись населения в Советском Союзе начали 32 года назад - 12 января 1989 Продолжался 8 дней - до 19 января.

Информационный листок для населения о Всесоюзный переписи 1989 года
Фото: uk.wikipedia.org
Переписной лист 1989 года
Предварительные данные переписи обнародовали уже в апреле 1989 года
Украинцы среди национальностей УССР составляли 72%

Всесоюзная перепись проводили путем опроса по месту фактического проживания граждан. Для этого разработали анкеты - переписные листы, где учитывались возраст, пол, семейное положение, образование, национальность, язык общения, источники существования - место работы. В отдельном поле обозначались сведения о месте проживания - тип дома, материалы стен, благоустройство, в чьей собственности находится жилье.

На каждого члена семьи заполнялась отдельная анкета, на вопросы жилья отвечал только один член семьи, постоянно проживающего в доме.

Автор: uk.wikipedia.org
  Переписной лист 1989 года
Переписной лист 1989 года

Анкетирование осуществляли специально подготовленные работники - "вычислители". Для этого привлекали сотрудников государственных предприятий, учреждений, организаций. Сведения записывали со слов опрашиваемых, без необходимости в предоставлении документов, подтверждающих правильность ответов.

Предварительные итоги переписи, данные о численности и размещения населения в отдельных регионах, обнародовали в апреле 1989-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Провели Всеукраинскую перепись населения

В начале 1990-го на основе автоматизированной обработки переписных листов опубликовали окончательные итоги о численности и возрастной состав населения, состояние в браке, количества и размеры семей, уровне образования, национальности и языка, источники средств существования.

Согласно переписи, численность в СССР население стном на 12 января 1989 составляла 286, 7 млн ​​человек. За 10 лет, прошедших после переписи в 1979 году, она увеличилась на 24,3 млн человек, или на 9%. Переписи установлено 73,1 млн семей, что на 6,8 млн, то есть на 10%, больше, чем было в 1979 году.

Автор: uk.wikipedia.org
  Предварительные данные переписи обнародовали уже в апреле 1989 года
Предварительные данные переписи обнародовали уже в апреле 1989 года

Наибольшая численность населения проживала в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике (РСФСР) - 147,4 тыс. человек. На втором месте по численности оказалась Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР).

В республике проживало 51,7 млн человек - это на 1,9 млн больше, чем в 1979-м. Украинцы, которые были титульной нацией республики, составляли около 72% всех жителей.

Автор: uk.wikipedia.org
  Украинцы среди национальностей УССР составляли 72%
Украинцы среди национальностей УССР составляли 72%

Наибольшим национальным меньшинством в УССР были русские - 22%. В УССР преобладало городское население, что составляло около 67%. На 1 тыс. мужчин приходилось 1163 женщины. Населения младшего возраста составило 23%, трудоспособного возраста - 55,8%, а пенсионного возраста - 21,25%.

Украинский язык считали родным 64,7% жителей республики, русский - 32,8%.

В Украине по состоянию на 1 ноября 2020 численность населения составила 41 млн 670,8 тысячи человек, сократившись с начала года на 231,6 тыс. Человек (0,55%). По данным Государственной службы статистики, значительным остается превышение числа умерших над числом живорожденных - на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн человек

В Европе запретили партию

Начались массовые аресты

Запретили клонирование людей

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 29098
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 16857
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 14914
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 13131
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 12024
История
Под автостоянкой раскопали старинные бани
Под автостоянкой раскопали старинные бани Просмотров: 72
В Европе запретили партию
В Европе запретили партию
 Просмотров: 225
Начались массовые аресты
Начались массовые аресты
 Просмотров: 801
Запретили клонирование людей
Запретили клонирование людей
 Просмотров: 189
В кургане неизвестные выкопали тоннель
В кургане неизвестные выкопали тоннель Просмотров: 747
Больше всего комментируют
8
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
6
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
3
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
Голосов: 763
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть