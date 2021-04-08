Взялись за фильм о художнике-стрельце

Во Львове начали съемки фильма об Осипе Куриласе. Фото: "Дело"

Во Львове готовятся снимать документальный фильм о художнике Осипе Куриласе. Он во время Первой мировой войны служил в Украинских сечевых стрельцах.

Режиссер и оператор будущего фильма, фотомастер и основатель портала "Фотографии Старого Львова" Роман Метельский рассказал, что идея снимать фильм возникла, когда он в компании исследователей возвращался из Нагуевичей Дрогобычского района Львовской области во Львов. Когда проходили Щирец, кто-то вспомнил, что именно отсюда родом Осип Курилас, сообщает "Эспрессо".

Архивная работница Львовской национальной галереи искусств Наталья Филевич сообщила, что в галерее есть видеохроника конца 1940-х, посвященная Куриласу. Метельский решил добавить в ленту кадры хроники.

"Это единственная на сегодня видеофиксация Осипа Куриласа. И пусть мы не слышим его голоса, но видим его осанку, его движение. Кстати, в этой хронике мы видим и портрет Куриласа, который, возможно, принадлежит кисти известного в свое время художника Михаила Добронравова, чей архив также сегодня хранится в фондах Львовской галереи искусств", - говорит Филевич

Исследователь Андрей Крыжановский приобрел архив Куриласа. Планирует использовать его в фильме.

"Скажем, есть запись, что привезли 50 килограммов муки и в скобках примечание - "несколько спала". Это все интересно, и архив, конечно, я купил. Однако встал вопрос, что с ним делать. Просто передать в музей - это означает, что он будет пылиться, пока до него дойдут чьи-то руки. А так не хотелось. Кому-то отдать исследовать - каждый занимался своим. Поэтому взялся за исследовательскую работу сам, итогом которой и стал отдельный альбом. Однако не думаю, что настолько много людей в него вчитывались. А фигура стоит, чтобы ее знали. Поэтому фильм - лучший способ рассказать о ней", - говорит он.

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Курилас делал портреты Елены Степанивны, Льва Лепкого, Григория Коссака и других выдающихся деятелей. Описывал историю Украинских сечевых стрельцов. Разрабатывал униформу и отличия стрелков.

Съемки фильма пройдут на средства Фонда Нагорных, семьи Куриласов из Америки и неравнодушных жителей Щирца. Ленту хотят представить ко дню рождения художника 26 июля.

Участники проекта "Львовский фотомузей" выложили в сеть последний фильм Юлиана Дорош "У истоков народного творчества". Его снимали с 1963-го по 1971 год. Лента рассказывает о мастерах народных промыслов Гуцульщины, сообщают "Фотографии старого Львова".