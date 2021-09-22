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четверг, 23 сентября 2021 01:13

Выяснили, когда люди начали изготавливать одежду

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Выяснили, когда люди начали изготавливать одежду
В пещере нашли производство одежды возрастом 120 тыс. лет. Фото: iScience

Американские археологи нашли инструменты для изготовления одежды возрастом 120 тис. лет на западе Марокко в пещере контрабандистов.

В древности в пещере располагалась стоянка кроманьонцев, сообщает iScience.

Находка является наиболее ранним свидетельством изготовления и использования одежды. Всего нашли 62 изделия из костей, одно - из зуба кашалота. Для создания игл кости полировали для гладкости, выскабливали костные заготовки с помощью каменного инструмента или били по кости камнем. Ученые нашли лопатки разных размеров для выделки кожи.

Это самое раннее документально доказанное использование зубов морского млекопитающего. На зубе есть повреждения, которые могли появиться естественным путем. Точную причину повреждений установят следующие исследования.

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Также в пещере нашли другие кости животных со следами порезов. На них есть повреждения, характерные для процесса снятия шкуры ради получения меха. Ради меха убивали песчаных лис, шакалов и лесных кошек.

В Марокко нашли древнейшие в мире костяные орудия. Ножи изготовили представители атерийськои культуры среднего палеолита. Атерийська культура существовала на севере Африки 145-20 тыс. Лет назад. Находка доказывает, что эта культура имела уникальную технологию изготовления костяных орудий. В них она появилась на 40 тыс. Лет раньше, чем у неандертальцев.

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