Вытащили из пепла забвения: в сети выложили материалы по Голодомору, сохранившиеся в Канаде

Впервые о Голодоморе заговорили в Канаде и США. Фото: youtube.com

В сеть выложили уникальные записи первого симпозиума о Голодоморе. Он проходил 25-26 марта 1983-го по инициативе волонтеров в Квебекском университете и в церкви Успения Божьей Матери в Монреале, Канада.

Выступления для более 300 участников о "несуществующей" в Советском Союзе трагической странице провели ученые-украиноведы Юрий Шевелев, Богдан Кравченко, Роман Сербина, а также исследователь из Гарварда Джеймс Мейс, который посвятил теме Голодомора всю свою жизнь. Выступали и очевидцы Голода. Их удалось записать на пленку, передает "Радио Свобода".

Работу над вторым этапом оцифровки видеозаписей международного симпозиума завершили в январе 2020 года продюсеры Юрий Луговой, Зоряна Гриценко-Луговая и Владимир Гайдук. Это 4 выступления североамериканских ученых украинского происхождения и большинство свидетельств очевидцев геноцида. В отличие от предыдущих выступлений в университете на английском языке, эти проводили в церкви Успения Божьей Матери на украинском.

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"Значительная часть участников, которые уже во время записи были в пожилом возрасте, за эти почти 40 лет ушли из жизни. Но их показания имеют большое значение для их потомков и для мирового украинского общества, особенно Канады и США, которые взяли на себя задачу рассказывать о Голодоморе миру тогда, когда его продолжали отрицать в СССР, фальсифицируя историю Украины", - отметил руководитель проекта Юрий Луговой. Полный сборник видеозаписей симпозиума можно найти на его Youtube-канале.

В Университете Буэнос-Айреса, Аргентина, презентовали книгу "Голодомор 1932-33 годов: украинский геноцид". На испанский язык труд перевел Ярема Тауридзкий. В перевод вошли материалы Отраслевого государственного архива СБУ и новые демографические данные, которые демонстрируют искусственность Голода, созданного СССР.