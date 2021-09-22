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среда, 22 сентября 2021 11:49

Выставили древние фигурки, которые должны были работать в потустороннем мире
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В Археологическом музее Измира в Турции выставили на показ три древнеегипетские статуэтки ушебти
Фото: Getty images
Египтяне верили, что фигурки будут работать вместо них в потустороннем мире
Статуэткам около 2,7 тыс. лет. Их нашли в историческом регионе страны Анатолии
На фигурках есть надпись иероглифами "готовы к призыву богов"

В Археологическом музее Измира в Турции выставили на показ три древнеегипетские статуэтки ушебти.

Ушебти клали в захоронение. Египтяне верили, что фигурки будут работать вместо них в потустороннем мире, передает Hurriyet Daily News.

Статуэткам около 2,7 тыс. лет. Их нашли в историческом регионе страны Анатолии.

"Мы знаем, что у Анатолии и Египта были важные и глубокие отношения в области политики, культуры, искусства и торговли в каждый исторический период", - рассказал директор музея Хюнкар Кесер.

Статуэтки передали из Стамбульского археологического музея в Измирский археологический музей в 1930-х.

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На фигурках есть надпись иероглифами: "Готовы к призыву богов".

В египетской провинции Минья археологи нашли саркофаг жреца возрастом 2,6 тыс. лет. Захоронение нашли на глубине 5 м в могильном колодце в археологической зоне Гарайфа в Туна эль-Джабель. В захоронении нашли фигурки ушебти.

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