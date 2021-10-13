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четверг, 14 октября 2021 08:20

Вышла самая известная детская книга о желтого медвежонка

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Вышла самая известная детская книга о желтого медвежонка
Кристофера Робина часто фотографировали с мишкой, с отцом и самого. Фото: gettyimages

В Лондоне 14 октября 1926-го вышла в свет детская книга "Винни Пух и все-все-все" английского писателя Алана Александера Милна. Прообразом мишки Пуха была канадская медведица, главного героя списал с своего сына. Произведение называют одной из самых популярных детских книг в мире.

Алан Милн родился в 1882-м в Лондоне, начинал как автор юмористических фельетонов в журнале Punch, писал пьесы. В первую мировую войну служил разведчиком, но был пацифистом. 1920-го у него и жены Дороти родился единственный сын Кристофер. Мальчика до десяти лет воспитывала няня.

На свой первый день рождения он получил от родителей в подарок плюшевого коричневого мишку, назвал его Эдвардом. На четвертом году жизни отец повел Кристофера в Лондонский зоопарк. Звездой была медведица по кличке Виннипег или просто Винни. Парень заходил к ней в клетку и изменил имя своему плюшевом мишке на Винни. А "Пухом" мальчик назвал лебедя, что плавал в пруду и которого он подкармливал.

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Семья переехала из Лондона в имение в Кочфордському округе на юго-востоке Англии. Как-то Кристофер организовал для отца небольшую игру, в которой воспроизвел несколько историй с мишкой и его друзьями - поросенком, Кенгой с Ру в сумке и Тигрой. Отец заинтересовался игрой и просил сына придумать новые.

Алан Милн создал образ мишки Винни-Пуха - симпатичного желтого медведя, доброжелательного, но немного рассеянного. Его верные друзья живут в лесу и становятся героями интересных приключений. А главный герой - мальчик Кристофер Робин ежедневно играет с ними.Книга вышла простая, добрая и искренняя. В английском издательстве Methuen сразу согласились напечатать произведение. Уже за первый год после публикации продано более миллиона экземпляров.

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Кристофера Робина часто фотографировали с мишкой. Он участвовал в записи аудиокниг по произведениям отца, выступил перед целым залом зрителями - читал главы из "Винни-Пуха" и пел песни. Алан Милн радовался успеху книги, однако был расстроен, что писательская слава пришла к нему как автора детских книг, а не серьезного драматурга. Через год вышла вторая часть рассказов "Теперь нас стало шестеро", а в 1928-го увидела мир заключительная часть - под названием "Дом на Пуховой опушке". В ней Кристофер Робин оставляет своих друзей, потому что его ждет школа.

1930-го настоящий Кристофер отправился учиться в школу-пансионат. Свои игрушки - Винни Пуха, Кенгуру, Пятачка, Тигру 27-летний Кристофер Робин отдал Йоркской публичной библиотеке, где они и хранятся до сих пор. Он хотел стать писателем, но осознавал, что его всегда будут сравнивать с отцом. С женой переехали в портовый город Дартмут, где открыли книжный магазин "Харбур". После смерти в 1956-м Алана Милна, Кристофер больше не возвращался в дом родителей и не виделся с матерью более 15 лет до ее смерти. Сам умер в 76 лет, написав три автобиографии.

Книгу "Приключения Алисы в Стране чудес от Льюиса Кэрролла" напечатали 4 июля 1865-го в типографии Oxford University Press издательством Macmillan and Co. Тираж в 2 тыс экземпляров оплатил сам автор - Чарльз Доджсон. "Приключения Алисы в Стране Чудес" перевели 174 языках мира. За семь лет вышло продолжение - "Алиса в Зазеркалье".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
14
октября

Вышла самая известная детская книга о желтого медвежонка

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