Вышел 1-й номер украиноязычного сатирического журнала

Автор: ua.reactor.cc Первый выпуск "Шершня" от 6 (19) января 1906 года

Первый номер украиноязычного сатирического журнала "Шершень" вышел в Киеве 19 января 1906 года. Тираж сразу же изъяли жандармы.

Незадолго до того в Российской империи отменили запрет на печать на украинском языке и смягчили цензуру, что позволило создавать украинскую прессу. Одним из идейных организаторов нового юмористического издания стал внучатый племянник Тараса Шевченко Фотий Красицкий. Издателем и редактором стал общественный деятель Владимир Лозинский.

Первое редакционное собрание журнала состоялись в доме №15 на Андреевском спуске. Позже редакция перебралась в дом по нынешней улице Олеся Гончара. Контора располагалась на Крещатике, 14.

Несмотря на полную конфискацию первого выпуска, журнал продолжыли выпускать. Почти все шутки в нем касались тогдашней политики и общественных проблем. Дописывали к нему Михаил Коцюбинский, Иван Франко, Панас Мирный, Иван Нечуй-Левицкий, Леся Украинка, Агафангел Крымский и другие. В журнале также появились первые рисунки и карикатуры, выполненные профессиональными художниками.

Просуществовал "Шершень" до июля 1906-го. За это время редакции удалось издать 26 номеров журнала. Тогда же у издательства начались финансовые проблемы, ведь шутки на одни и те же темы людям приедались. Угрожала и власть, но по каким причинам его закрыли точно неизвестно.

В 1908-м журнал с одноименным названием выйдет в Нью-Йорке. А идейным продолжателем киевского "Шершня" считают еженедельник "Народная Воля", который издавался в 1911 году на средства Украинского Рабочего Союза.

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Автор: ua.reactor.cc Рисунки и карикатуры для "Шершня" выполняли профессиональные художники

9 января 1905 года в Петербурге состоялась мирное шествие к императору Николаю II, которое расстреляли войска. Это событие положило начало Первой революции в России и получило название "Кровавое воскресенье". В октябре того же года Николай II подпишет манифест, которым будет гарантировать общие права и свободы подданных и обновление исполнительной власти.