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вторник, 03 декабря 2019 10:58

Вынесли приговор украинскому командиру

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Вынесли приговор украинскому командиру
Юрий Тютюннык реабилитирован 28 ноября 1997 постановлением Генеральной прокуратуры Украины Фото: muzejunr.io.ua

Генерал-хорунжему Армии УНР 38-летнему Юрию Тютюнныку чекисты вынесли смертный приговор 3 декабря 1929-го. Дело имело примечание: "приговор не приводить в исполнение до особого распоряжения"

Юрко Тютюннык был активным командиром времен Украинской революции 1917-1921 годов. В ее начале участвовал в украинизации частей российской армии. С приходом большевиков развернул Звенигородский повстанческий кош до 20 тыс. бойцов. Активно боролся с русскими на Киевщине и Херсонщине. После установления гетманата воевал с гетманцами и немцами. Был ими арестован и заключен в Лукьяновскую тюрьму, из которой удалось бежать в начале восстания Директории УНР против Павла Скоропадского.

Впоследствии попал под влияние советской пропаганды. Отказался от поддержки УНР и в 1919-м присоединился к отрядам атамана Никифора Григорьева. Вместе они возглавили 1-ю Заднепровскую дивизию Украинской советской армии. Воевали против деникинцев и войск Антанты. Несколько недель занимал должность советского коменданта Одессы.

Поняв суть настоящей политики большевиков в Украине, вернулся под знамена Директории. Был одним из инициаторов и руководителей Первого зимнего похода. Стал заместителем командарма Михаила Емельяновича-Павленко. За участие в походе получил орден "Железного Креста" - высшую военную награду УНР.

Летом и осенью 1921 году подготовил план Второго зимнего похода на территорию Украины с целью поднять антибольшевистское восстание. Возглавил повстанческую армию, но ноябрьский рейд окончился трагически - украинцев разбили и расстреляли на Житомирщине. Сам Тютюннык с небольшим отрядом пробился в Польшу.

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Основал кооперативное общество "Восток" для поддержки ветеранов Второго зимнего похода. Но активная деятельность патриотов Украины беспокоила большевиков. При НКВД было создано фиктивный орган "Высший военный совет" - вымышленную повстанческую организацию, с целью привлечения людей из окружения Тютюнныка и его захвата. 26 марта 1923-го председатель ВВС Михаил Дорошенко призвал Тютюнныка возглавить революционное восстание в Украине.

Через несколько месяцев тот переправился через Днестр и сразу был схвачен чекистами. Для широкой публики сообщили, что он сдался добровольно и согласился на сотрудничество.

Некоторое время работал на киностудии Довженка, потом во Всеукраинском акционерном обществе торговли. Наконец в 1929 году его вызвали на допрос и арестовали. Тютюнныка расстреляли 20 октября 1930 не сообщив близким.

Второй зимний поход армии УНР начался 25 октября 1921-го. Общее командование осуществлял генерал-хорунжий Юрко Тютюннык.

После выхода Польши из войны с большевиками соглвсно Рижскому миру Украину оккупировали 1,2 млн красноармейцев. Россия начала активно вывозить продовольствие из страны. Повсюду начинались крестьянские восстания, которые жестоко подавлялись. Начался голод.

Украинские войска, уцелевшие после советско-польской войны, получили задание от Симона Петлюры сформировать партизанского-повстанческий штаб, чтобы помешать вывозу продовольствия. Должны были поднять всенародное восстание и выгнать большевиков из страны.

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Дата
03
декабря

Вынесли приговор украинскому командиру

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