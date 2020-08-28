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пятница, 28 августа 2020 13:15

Вынесли приговор участникам организации, которая готовила восстание

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Вынесли приговор участникам организации, которая готовила восстание
Чекисты расстреляли 39 активных участников Цупкома. 25 человек отправили в трудовые лагеря Фото: flibusta.site

Чекисты расстреляли 39 членов Центрального украинского повстанческого комитета - Цупкома, 28 августа 1921 года в Киеве. Военно-политический центр готовил всеукраинское антибольшевистское восстание.

Цупком создали в столице 18 марта 1921-го. Его деятели планировали свергнуть большевистскую власть и провозгласить восстановление независимой Украинской Народной Республики. Центр имел связи с правительством Симона Петлюры в эмиграции.

Сначала его возглавил украинский эсер Иван Чепилко. Поддержали Цупком и влиятельные атаманы Киевщины, которые согласились стать военными руководителями повстанческих сил.

Чекисты быстро узнали о существовании повстанческого комитета и начали отслеживать его деятельность, чему способствовали сами повстанцы. Из-за плохой подготовки, начало восстания постоянно переносили. В это время советские карательные органы разоблачали отдельные военные структуры и вносили расстройство среди членов организации.

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18 июня 1921-го чекисты провели спецоперацию в Киеве и Ирпене, куда перед тем переехал штаб комитета. В результате все руководство Цупкома арестовали. После этой новости некоторые атаманы сразу сдались большевиками.

Всего чекисты схватили 1,2 тыс. человек, из которых суду подвергли 180. Наивысшую меру наказания назначили 39 деятелям, среди которых было 4 женщины. От выстрела в затылок погибли и соучредитель Украинской Военной Организации 25-летний Иван Андрух, поэт 42-летний Григорий Чупринка, писатель 29-летний Александр Грудницкий.

Верховный революционный трибунал Советской Украины создали 15 апреля 1919-го. Соответствующий декрет издал Всеукраинский центральный исполнительный комитет - ВУЦИК.

Чрезвычайный суд рассматривал особо важные дела о "дискредитации советской власти, контрреволюционных выступлениях, саботаже, должностных преступлениях и шпионаже". Их передавали в ВУЦИК лично Совнарком Украины и наркомат юстиции. Расследование проводили верховные народные следователи. Заседания трибунала были открытыми.

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Дата
28
августа

Вынесли приговор участникам организации, которая готовила восстание

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