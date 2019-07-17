Выкопали яму глубиной 7 м. - в популярном украинском замке обнаружили следы трипольцев

Автор: facebook.com/kparchaeology В Камянце-Подольском нашли уникальные исторические наслоения

Археологи обнаружили уникальные исторические наслоения в Каменце-Подольском. В ходе противоаварийных работ на стене Каменецкого замка образовался разрез высотой 7 и шириной более 10 м. Исследователи надеются найти уникальные фортификационные конструкции, которые стояли на месте замка.

В разрезе четко читаются остатки укреплений Чернолесской археологической культуры IX - VIII вв. до н.э., сообщает в Facebook К-П Архитектурно-Археологическая экспедиция.

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Данная культура существовала рядом с киммерийцами и протоскифамы. Историки относят ее к предкам древних славян. Также в экспедиции отметили, что под валом залегает мощный слой трипольской культуры IV тысячелетия до н.э. который может принести новые открытия.

Во внутреннем дворе бывшего монастыря доминиканцев ХV-ХVIII вв. в пгт Подкамень Бродовского района Львовской области нашли кладбище. Археологи раскрыли надгробные плиты и остатки 28 захоронений. Часть из них принадлежит детям. Исследователи установили, что кладбище функционировало с начала XVII века. После завершения реконструкции планируют восстановить часть территории кладбища и сохранить обнаруженные надгробные плиты.