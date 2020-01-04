Выкопали фигуры 200 воинов из глины

Нашли еще 200 солдат Терракотовой армии. Фото: Reuters

Под мавзолеем китайского императора Цинь Ши Хуань-ди археологи нашли еще 200 солдат из Терракотовой армии.

Солдат слепили из терракотовой глины, чтобы они сопровождали императора в потустороннем мире, сообщает Укринформ.

Ученые нашли также 12 глиняных фигур лошадей, останки двух колесниц, бронзовые мечи, луки и цветные щиты.

Находки сделали во время заключительного этапа раскопок в погребальной камере №1. Она занимает 400 кв м.

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Руководитель археологической группы Шен Маошен рассказал, что найденных солдат можно условно разделить на две группы. Одни были с копьями, другие - с луками.

В Израиле археологи нашли семейное захоронение. На территории древнего финикийского города Ахзив обнаружили некрополь с телами двух взрослых и одного ребенка.