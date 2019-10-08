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вторник, 08 октября 2019 23:13

Выйдет на украинском книга об американском свидетеле Голодомора

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Выйдет на украинском книга об американском свидетеле Голодомора
Появится книга о Гарете Джонсе. Фото: "Историческая правда"

Книгу американского ученого и журналиста Рэя Гамаша, посвященную жизни журналиста Гарета Джонса выдадут на украинском языке.

В оригинале труд называется "Гарет Джонс. Свидетель Голодомора". Она вышла в 2013 году в издательстве Welsh Academic Press, сообщает "Историческая правда".

Выход книги на украинском языке запланирован на весну 2020 года.

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Издание готовится в рамках научно-издательской программы HREC in Ukraine при поддержке Фонда семьи Темертея и Посольства США в Украине.

Вышел официальный трейлер исторического триллера "Цена правды - история о журналисте Гарете Джонсе", который пытался разоблачить правду о сталинских преступлениях.

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08
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