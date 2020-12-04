Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать сегодня

4 декабря православные отмечают Введение Пресвятой Богородицы. Фото: "То є Львів"

4 декабря христиане восточного обряда отмечают Введение в храм Пресвятой Богородицы.

Дата принадлежит к 12 наибольшим церковным праздникам.

По легенде, родители Девы Марии Иоаким и Анна до старости были бездетны. Ежедневно они молились о даровании им детей. Обещали отдать потомство на служение Богу. Впоследствии у них родилась дочь. Когда девочке исполнилось 3 года, родители привели ее в Иерусалимский храм. Там первосвященник завел ее в Святое святых, куда даже он мог заходить раз в год с жертвенной кровью. В честь этого события появился праздник.

В этот день в храмах проводятся праздничные службы. Детей принято приводить к первой исповеди. Також ходят в гости, но придерживаются Рождественского поста.

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Сегодня нельзя ссориться и пить алкоголь. Не стоит заниматься физическим трудом, шить, убирать или стирать.

По приметам, если в этот день выпал снег, то он может пролежать до самой весны. Морозная и солнечная погода предвещает мягкую и теплую зиму. Облачно и теплая погода является приметой плохого урожая.

В декабря 2020 года украинцы будут иметь ряд нововведений в различных сферах жизни. В частности изменился прожиточный минимум, поднимется цена на передачу электроэнергии и плата за телевидение.