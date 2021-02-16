Вступило в силу экологическое соглашение

Киотский протокол вступил в силу 16 февраля 2005 года. Фото: pexels.com

16 февраля 2005 вступил в силу Киотский протокол - дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 года, принятой в Японии в декабре 1997 года.

Участники соглашения должны снизить выбросы парниковых газов на 5% от уровня выбросов в 1990 году в период 2008-2012 годов.

Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году. Обязалась не превышая до 2012 года объема выбросов, имела в 1990 году. Реальные выбросы на 2004 составляли 45% от объема 1990 года.

По оценке общественных экспертов, украинское правительство односторонне выполняет протокол. Деятельность сконцентрирована вокруг проектов совместного осуществления и торговли квотами. Нет прозрачности в вопросах, касающихся использования на практике средств, которые может обеспечить этот механизм.

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На смену Киотскому протоколу должен прийти Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016.

2004 года Украина присоединилась к Киотскому протоколу, международному соглашению по снижению парниковых выбросов в атмосферу. В 2009-2010 годах украинский бюджет получил более 470 млн евро от японского и испанского правительств на утепление зданий государственных учреждений. Впрочем Токио и Мадрид так и не дождалось отчетов Украины об успешном использовании денег на экологические проекты. Следствие продолжается.