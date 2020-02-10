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воскресенье, 16 февраля 2020 08:20

Всего 11 позиций меню: история всемирной сети ресторанов

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Всего 11 позиций меню: история всемирной сети ресторанов
Предприниматель Рэй Крок выкупил у Макдональда франшизу за $ 15 тыс. Он стал мультимиллионером. Фото: https://gr.askmen.com

Калифорнийские рестораторы братья Макдональд организовали ресторан быстрого обслуживания 16 февраля 1909-го. Их идею 1954 поддержал Рэй Крок, который создал всемирную сеть ресторанов "McDonald's".

В закусочной McDonald's в калифорнийском городе Сан-Бернардино сформулировали принципы концепции "быстрого питания". Сначала продавали несколько видов гамбургеров, чипсы и апельсиновый сок. Впоследствии в ассортименте появились картофель-фри и кока-кола. Для привлекательности установили на крыше подсвеченные неоном золотые арки - буквы М.

Братья сократили до минимума меню, сохранив 25 наименований только 11: гамбургер, чизбургер, три вида прохладительных напитков, молоко, кофе, картофельные чипсы, пирожки, картофель фри и молочные коктейли. И ввели самообслуживание. За счет резкого увеличения пропускной способности цену на гамбургеры снизили с 30 до 15 центов. Через два года прибыль выросла в два раза.

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В 1954 году предприниматель, продавец пылесосов Рэй Крок приобрел у братьев Макдоналд право выступать эксклюзивным агентом по франчайзингу. Крок выкупил у Макдональдсов франшизу за $15 тыс. - $365 тыс. в нынешние деньги. Чтобы взять кредит в банке, заложил собственный дом и страховой полис. За 30 последующих лет заработал около $600 млн. В 1955 году он открыл свой первый McDonald's в городке Дес-Плейнз. В 1961 году все права на компанию были полностью выкуплены Кроком. Он стал мультимиллионером. Сейчас в мире более 31 тыс. ресторанов McDonald's, в которых работает 1,5 млн человек.

В Киеве 16 июля 1912-го торжественно открыли Бессарабский крытый рынок. Построили его за деньги сахарного магната Лазаря Бродского.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
16
февраля

Всего 11 позиций меню: история всемирной сети ресторанов

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