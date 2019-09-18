"Все евреи разные" - презентовали уникальный путеводитель по Львову

Во Львове издали путеводитель "Тени еврейского города". Фото: "Літопис"

Во Львове на Book Forum презентовали путеводитель "Тени еврейского города". Книга посвящена истории еврейской общины Львова.

Путеводитель написал историк Андрей Козицкий. Он состоит из шести маршрутов еврейскими районами Львова и одного - городами Львовской области. Автор предлагает посмотреть синагоги, районы, в которых жили евреи, здания еврейских предприятий и обществ,сообщает корреспондент Gazeta.ua.

В 1931 году во Львове проживало 99 595 евреев. Они составляли 31,9% населения города. Украинцы в тот год составляли 15,9% населения. После Холокоста в городе осталось 925 евреев.

"Главный лейтмотив издания - все евреи разные. В путеводителе можно найти информацию как о евреях и еврейках, которые сотрудничали с коммунистическим режимом и совершали преступления против украинского, польского и других народов, так и о тех, кто был уничтожен тем самым коммунистическим режимом. Персонажем путеводителя является Юлия Бристигер, один из худших символов коминистичного режима в послевоенной Польше. Возглавляла V Департамент Министерства общественной безопасности, специализирующийся на подавлении политической оппозиции. Юлию боялись даже министры. Ее партийная карьера началась во Львове в 1930-х годах. С другой стороны это Александр Штабгольц, заместитель львовской полиции в 1930-х годах. Большевики арестовали его в 1939 году и расстреляли через год возле Харькова", - рассказал автор.

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В еврейской общине были религиозные и нерелигиозные люди. Среди них возникали конфликты. В газетах писали, как на митингах бились евреи из разных лагерей.

"Попытки свести еврейство только к развалинам синагог бесперспективна. Значительно больший вклад в историю Львова внесли ассимилированные евреи. Они часто даже не признавали свое еврейское происхождение. Считали себя поляками или австрийцами. Еврей по происхождению Ян Генрик Розен расписал армянскую церковь. Он был солдатом Первой мировой войны, отважным кавалеристом, что разрушает стереотип о боязливых евреях. Архитектурная фирма Михала Уляма построила в начале улицы Костюшко "Народную гостинницу". Это был отель, которым руководили украинцы. Еврейская семья Бачевских подарила Львову бренд алкогольных напитков", - сказал Козицкий.

Путеводитель напечатало издательство "Літопис". Стоит 170 грн.

18 сентября во Львове стартовало крупнейшее книжное событие Украины 26 Book Forum. В этом году фестиваль представит более 800 событий в 30-ти локациях Львова. Участие в Форуме примут 1000 гостей.