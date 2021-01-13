Всадники и драконы - раскопали древние гробницы вельмож

Фото: thehistoryblog.com

В китайской провинции Шэньси археологи нашли 2 роскошные гробницы времен правления династии Тан - 618-907 года. На стенах частично сохранились уникальные фрески.

Одну из гробниц построили из кирпича, окружили рвом и присыпали землей. Внутри находилось тело крупного чиновника и 102 погребальные фигурки. Большинство из них изображали всадников, сообщает The History Blog.

Прочитав эпитафию, исследователи узнали, что покойника звали Кан Шанда. Он наблюдал за конюшнями при императоре Ли Чжи - 649-683 года. Его отец занимал ту же должность, а семья владела чрезвычайными богатствами - имела стадо скота, табуны лошадей и скрытые сокровища. Умер мужчина 671 года.

Наиболее интересными находками внутри гробницы назвали поврежденные фрески. Средневековые художники изобразили караван под руководством синего дракона и белого тигра. На рисунках присутствуют также покоренные Тан кочевники, которые ведут лошадей и верблюдов. За ними шли лошади и вооруженные луками и стрелами мужчины. Рядом с ними бежали охотничьи собаки. По словам специалистов, лошадей и собак крайне редко изображали на фресках во времена династии Тан, но так отдали честь умершему и его профессии.

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Внутри второй гробницы находилось захоронение 2 представителей императорской семьи. Эпитафия рассказала, что могилы принадлежали Ян Чжиши и его жене из семьи Пангда. Они имели кровное родство с династиями Восточная Ву, Чжоу и Тан.

На фресках второй усыпальницы изображены танцоры, которые стоят между 2 группами музыкантов, а также стол, полон различных блюд. Все выполнено в типичном стиле золотого века династии Тан.

Фрески в найденных гробницах помогут исследователям изучить общественные нравы того времени.

Археологи убеждены, что нашли гробницу китайского императора из династии Восточная Хань Лю Чжи - 146-168 года. Во время недавних раскопок таинственного мавзолея в городе Лоян удалось найти печать, на которой указано имя императора Лю Хуна - преемника Лю Чжи. Исторические записи свидетельствуют, что именно он построил мавзолей для Лю Чжи после загадочной смерти последнего.