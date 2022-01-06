Впитывает негативную энергетику – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества

Дидух символизирует благосостояние и богатство. Фото: nas.gov.ua

Традиционно перед Рождеством хозяин заносил в дом дидух – хорошо сплетенный сноп зерна. Стоял до Крещения – 19 января. В течение праздников он впитывал отрицательную энергетику, поэтому его непременно сжигали.

"Дидух иногда украшали лентами и изделиями из соломы. Символизировал благосостояние и богатство. Говорили: "Дидух в дом, беда – из дома". Ставили в углу под иконами. Украинцы в селах елок не ставили. Иван Франко писал: "Пан ставит ель, русин кладет сноп", - рассказала в интервью журналу "Країна" фольклористка Ярина Закальская.

Уверяет, что купить или сделать дидуха сейчас не проблемно.

"Можем заказать солому в интернете, посмотреть мастер-класс и сделать дидуха. Или на ярмарках купить готовое изделие. Музеи предлагают специальные рождественские наборы. Традиция оживает", – считает исследовательница.

К Рождеству тщательно готовились. Целый день ничего не ели, разрешалось только пить воду. Хозяйка готовила 12 блюд – по количеству апостолов и месяцев в году.

"Обязательно должна быть кутья – ритуальное блюдо, главным компонентом которого является зерно. К ней добавляли мед, мак, орехи, изюм. В западных регионах делали густой, а в центральных и восточных – редкой, заливали узваром. Некоторые учёные описывали символику каждого продукта. Например, пшеница – неразрывность рода, мак – достаток, мед – сладкая жизнь, орехи – здоровье и крепость. Главный напиток – узвар – символ плодовитого года. Эти пояснения относительны. Каждый может вкладывать свое значение. Главное, чтобы шло от сердца", – говорит Ярина Закальская.

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Блюда к Сочельнику обязательно должны быть постными – пироги, фасоль или горох, рыба, вареники, голубцы, квашенина, грибы.

"Варили борщ на свекольном квасе. Для этого за неделю-две до Рождества свеклу нарезали мелкими кусками, заливали водой, добавляли горбушку ржаного хлеба и чеснок. Ставили в теплое место. На том настое варили борщ без картофеля. Имел специфическую кислинку. На Галичине обязательно к борщу готовили ушки с грибами", - делится фольклористка.

Советская традиция звать Деда Мороза совсем не характерна для украинцев

Перед тем как сесть к столу, хозяин трижды призвал мороз "идти кутью есть". Его боялись, потому что мог повлиять на урожай. После призыва говорили: "Как не идешь к столу, чтобы весь год не шел к нам". Гнали, чтобы не вредил хозяйству. Поэтому советская традиция звать Деда Мороза совсем не характерна для украинцев.

"Как взошла первая звезда на небе, садились ужинать. Все пытались быть в своих домах: чтобы семья держалась в течение года. Если же приходил какой-нибудь путник, то его тоже хорошо принимали. Символически считали посланником того мира, который может принести известие о предках.

Стол накрывали чистой скатертью, по углам ставили сено. Клали зубцы чеснока, обладающего свойством отпугивать нечистую силу и болезни. Скамьи или стулья соединяли цепью, чтобы семья держалась в кучу. Перед тем как садиться, дули на то место, чтобы не потревожить душ умерших. Они в этот вечер слетались в дом. По той же причине блюда после трапезы оставляли на столе", – объясняет Ярина Закальская.

Интервью с Яриной Закальской читайте в журнале "Країна" за 23 декабря 2021 года. Подписаться можно ЗДЕСЬ.

6 января христиане восточного обряда отмечают Святой вечер. Среди них прихожане Православной церкви Украины и греко-католики. С 6 января у украинцев связано много примет и верований. Считается, что в этот день необходимо простить врагов и извиниться перед всеми обиженными на вас людьми. Также к появлению первой звезды следует убраться в доме. Встречать Рождество в грязном жилье – плохой знак, верили предки.